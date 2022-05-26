Цифровые технологии меняют сферу охраны труда в Москве

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Сфера охраны труда в Москве переживает сегодня масштабные перемены: обновляется законодательная база, снижается бюрократическая нагрузка на добросовестных работодателей, а сами сотрудники все чаще стремятся получить как можно больше знаний о том, как сохранить свое здоровье и повысить комфорт на рабочем месте. В этой связи большое значение приобретают цифровые технологии. Как они меняют сферу охраны труда, рассказали в Московском городском центре условий и охраны труда.

— В нашей сфере сегодня выделяют сразу несколько направлений, где цифровые технологии могут принести максимальную пользу: это контроль за безопасным выполнением работ на производстве, мониторинг состояния самих работников, документирование мер по охране труда и обучение персонала, — рассказывает директор Московского городского центра условий и охраны труда Юрий Овчинников.

«Умные» СИЗ для безопасной работы

Популярность цифровых средств индивидуальной защиты (СИЗ) набирает обороты, и многие московские предприятия уже начинают их активно применять, чтобы уберечь сотрудников от множества опасностей. Как они это делают?

«Умная» каска со специальными датчиками фиксирует частоту сердечного ритма и температуру рабочего, а также внешнюю температуру и влажность, возможную утечку газа, напряженность электромагнитного поля или контролирует сам факт ношения. При выявлении «опасности» (такой, например, как перегрев на солнце) она завибрирует и издаст предупреждающий звук.

Смарт-ботинки помогают отслеживать факт падения человека и сообщать о местонахождении пострадавшего. Кроме того, интеллектуальная спецобувь позволяет общаться, не используя руки, — достаточно простейшего постукивания ногой, чтобы подтвердить получение сообщения. К тому же такие модели самозаряжаются во время ходьбы.

AR-очки уже в ближайшее время обещают стать привычным атрибутом для строителей. Возможности дополненной реальности в таких очках помогает получить СИЗ абсолютно другого уровня, ведь они отображают важную информацию о безопасности прямо во время работы.

— Подобные гаджеты очень удобны и просты: они не требуют специальных знаний для использования, а их внедрение в рабочие процессы проходит без особых усилий и обучения. При этом выполняется непрерывный мониторинг здоровья персонала, а все данные с датчиков накапливаются и поступают в «облачное хранилище», — комментирует Юрий Овчинников.

Инструктажи и обучение

Цель охраны труда — сохранить жизнь и здоровье сотрудников, поэтому инструктажи являются регулярной и обязательной мерой, предписанной российским законодательством. Они проводятся при трудоустройстве, перед началом специальных работ, требующих допуска (например, при работе на высоте или при ликвидации стихийных бедствий) и так далее.

Современные технологии сегодня позволяют проводить их онлайн и фиксировать факт прохождения в электронном виде.

«Цифровые» инструктажи помогают тщательнее контролировать допуск персонала к работам. Ведь электронную систему трудно обмануть, а факт проведения инструктажа невозможно подделать. У надзорных органов появляется надежный инструмент дистанционной проверки: выполняет ли компания свои обязательства по проведению инструктажей и выдаче нарядов-допусков или нет.

Обучение на базе виртуальной (VR) или дополненной (AR) реальности. Без этого направления все сложнее представить такую сферу, как охрана труда. Цифровизация в обучении помогает повысить качество усвоения материала и отточить свои действия в максимально приближенной к реальности ситуации. При этом достаточно минимального набора оборудования: VR-очков, джойстиков и ноутбука со специализированным софтом.

— Интерес к VR-обучению высок, так как слушатели получают возможность запомнить правильную последовательность действий и видят, к чему приводят ошибки. Например, в виртуальной реальности можно реализовать пожар или взрыв без риска для здоровья и жизни сотрудника. Кроме того, можно точно установить, усвоил сотрудник материал или нет.

Предприятия, внедрившие такую технологию, добиваются значительного снижения числа производственных травм и их тяжести, повышения культуры безопасности. Мы также рассказываем нашим слушателям о возможностях дополненной и виртуальной реальности на наших тренингах. Например, один из них совсем недавно проходил в столичном Департаменте труда и соцзащиты населения и посвящался правилам оказания первой помощи при наружном кровотечении. Этот навык участники закрепляли с помощью VR-тренажера, — говорит Юрий Овчинников.

Отработка навыка выполнения команды в условиях виртуальной реальности на тренинге в столичном Департаменте труда и соцзащиты / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Отработка навыка управления джойстиком на тренинге в столичном Департаменте труда и соцзащиты / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Cитуация, в которую погружают участника тренинга с помощью VR-технологий / Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

НА ЗАМЕТКУ

Московский городской центр условий и охраны труда (МГЦУОТ) — единственное учреждение в структуре исполнительной власти, оказывающее профессиональные услуги по охране труда для государственных и коммерческих организаций столицы.

По всем вопросам, связанным с оценкой условий труда и обучением на базе Московского городского центра условий и охраны труда, можно обращаться по телефону:

+7 (499) 237 02 19 или e-mail: mcot@social.mos.ru.

Оперативно узнавать о всех новостях и событиях в сфере охраны труда поможет подписка на официальные каналы Московского городского центра условий и охраны труда:

«Телеграм»: https://t.me/ohranatrudamoskva

«ВКонтакте»: https://vk.com/mgcuot

Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/mgcuot