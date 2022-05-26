Названы способы сэкономить на ТО автомобиля

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Автомобиль, который уже не находится на гарантии, можно ремонтировать где угодно, даже у частных мастеров, что позволит значительно сэкономить. Кроме того, важно изучить устройство машины — это позволит выявить попытки развода на деньги. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Юрий Урюков.

По его словам, большинство автовладельцев предпочитает не обращаться к официальным дилерам после истечения гарантийного срока.

— Если машина сошла с гарантии, владелец может воспользоваться практически любым способом ремонта — начиная от обслуживания собственными силами и заканчивая визитом к официальному дилеру. Понятно, что это самый дорогой вариант и он практически исключается, когда машина снимается с гарантии, — отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» заметил, что многие автолюбители пользуются услугами клубных сервисов, которые сосредотачиваются на автомобилях конкретной марки. Обслуживание в таких клубах дешевле, чем у официальных дилеров. При этом они дорожат своей репутацией, так как имеют очень узкую аудиторию, пояснил Урюков.

Еще один вариант — универсальные мастерские и мастерские гаражного плана, отметил специалист.

— Нередко в обычном гаражном кооперативе частный мастер, который научился что-то делать, принимает клиентов и обслуживает их машины. Если человек надежный и такого мастера получилось найти по рекомендациям, то это тоже неплохой вариант. Естественно, никакой гарантии тут нет и, как правило, сложным агрегатным ремонтом такие люди не занимаются, но базовые вещи могут сделать, — рассказал Урюков.

Часть операций можно делать самостоятельно, отметил эксперт: так, не представляет сложностей замена лампочек, тормозных колодок или масла в двигателе.

Сэкономить можно и на запчастях, заметил Урюков.

— Достаточно открыть интернет-магазин запчастей на распространенные модели, и по тем же воздушным и топливным фильтрам, рычагам подвески будет с десяток, а то и с два десятка вариантов. Здесь работает правило: чем дороже, тем надежнее. Понятно, что от именитого производителя детали будут стоить дороже, чем от неизвестной китайской марки, которая вышла на рынок и пытается кого-то копировать. Лучше выбирать серединный вариант по стоимости, — рассказал собеседник «ВМ».

Иногда автосервисы пытаются разводить клиентов, предлагая им лишние услуги, отметил специалист. Такой подход рассчитан на людей, которые плохо разбираются в машинах. Если есть сомнения в собственных силах, стоит отправиться в сервис вместе с опытным человеком, посоветовал эксперт.

Также желательно изучить устройство машины, уверен Урюков.

— Советую внимательнее изучать конструкцию своего автомобиля, купить книжку по техобслуживанию. Есть специализированная литература, в которой прописаны указания по износу. Допустим, вам говорят, что надо заменить тормозные колодки — якобы они сильно стерлись. Вы открываете книжку и смотрите, что допустимый износ тормозных колодок, например, два–три миллиметра. Если по факту износ больше, значит, их реально пора менять, — заметил он.

Не стоит экономить на мелочах, уверен Урюков. Так, если затянуть с заменой воздушного фильтра, двигателю будет сложнее «дышать», расход топлива вырастет. То же самое с салонным фильтром, который активно собирает на себя бактерии, нанося вред здоровью водителя, объяснил специалист.

Экономия на замене некоторых запчастей может привести к серьезным проблемам в будущем, предупредил Урюков.

— Регламентный пробег такие вещи, как, например, привод ГРМ, все-таки выхаживают. Но здесь тянуть не стоит: если отложить замену ремня ГРМ и его вдруг оборвет через несколько тысяч километров, то с большой долей вероятности понадобится капитальный ремонт двигателя. И то не факт, что удастся починить: если двигатель одноразовый без возможности расточки цилиндров, все может быть очень плохо, — заключил эксперт.