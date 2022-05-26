Идти до конца, прикрывая своих: российские бойцы каждый день проявляют мужество и отвагу в борьбе с врагом

Боец минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведет огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской Народной Республики / Фото: Минобороны РФ, Виктор Антонюк / РИА Новости

Министерство обороны РФ продолжает рассказывать читателям «Вечерки» о подвигах наших военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Восстановил переправу

Майор Артем Хлыновский под мощным минометным обстрелом смог оказать первую медицинскую помощь тяжелораненому командиру и взял оперативное управление батальоном на себя. Разорвавшийся снаряд повредил возведенную российским подразделением переправу, а майор Хлыновский получил осколочное ранение и был контужен. При этом он продолжил координировать подчиненных до полного завершения восстановительных работ.

Вытащила шесть раненых с поля боя

Группа десантников, в составе которой была ефрейтор Парамонова, выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Украинские радикалы отвечали на наступление российских военнослужащих мощным огнем. Во время боя Парамонова вынесла на себе шесть раненых. Все это происходило под шквальным огнем противника. Она погрузила их в санитарный автомобиль и отправила в полевой медицинский отряд, где им была оказана уже неотложная медицинская помощь.

Вел корректировку огня с контузией

Капитан Сергей Сопляков руководил подразделениями артиллерии, которые заранее заняли районы огневых позиций для освобождения населенного пункта от вооруженных националистов. Когда Сергей вел корректировку огня своих подразделений при помощи беспилотных летательных аппаратов, он попал под встречный огонь артиллерии противника.

Получив контузию, он продолжил выполнять боевую задачу. По координатам Соплякова, бойцам удалось уничтожить позиции, а также бронированную технику и ликвидировать почти 50 националистов.

Восстановил связь под обстрелами

Младший сержант Камран Гасымов обнаружил, что в результате артиллерийского залпа противника были серьезно повреждены линии связи. Коммуникация между командным пунктом и пунктом управления беспилотными летательными аппаратами исчезла. Гасымов, понимая, что это лишит командование возможности оперативно оценивать обстановку на позициях, контролировать цели, срочно выдвинулся вместе с личным составом устранять неполадки. Восстанавливая линии связи, младший сержант Гасымов получил тяжелое осколочное ранение руки. Несмотря на это, он продолжил чинить связь до полного ее восстановления.

После этого артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений националистов. В результате наши бойцы смогли разгромить противника, уничтожив большое количество военной техники националистов и самих радикалов.

1/4 Капитан Сергей Сопляков / Фото: Минобороны РФ 2/4 Ефрейтор Парамонова / Фото: Минобороны РФ 3/4 Майор Артем Хлыновский / Фото: Минобороны РФ 4/4 Младший сержант Камран Гасымов / Фото: Минобороны РФ

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Ученики 7-го класса школы № 9 (Республика Мордовия):

— Мы хотим выразить тебе, боец, поддержку. Мы понимаем, что тебе сейчас трудно. Но мы верим, что ты справишься и выстоишь в этой борьбе за свободу мирных людей Украины. У нас нет сомнений, что наши солдаты победят. Во время Великой Отечественной войны наши деды и прадеды боролись за свободу и счастье своих жен, матерей, детей и внуков. Теперь вы выполняете эту миссию. Вы защищаете честь и свободу России. Для нас существует самая главная национальность — быть человеком. Дорогой солдат, ты и есть настоящий человек. Ты защищаешь нас от нацизма. Мы так же, как и ты, любим нашу Россию за чистый воздух, за великие просторы, за свободу. Русский солдат — это воин-освободитель. Низкий поклон тебе, русский солдат. Ждем тебя в России здоровым и сильным.

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