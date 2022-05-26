ЕГЭ-2022: правила проведения, расписание и основные изменения

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

26 мая начался основной период сдачи ЕГЭ. В 2022 году госэкзамен планируют сдать более 700 тысяч человек. «Вечерняя Москва» разбиралась, когда и как будет проходить ЕГЭ, а также выяснила, каковы шансы выпускников на успешную сдачу.

Минимальный порог не поменялся

Главное изменения в ЕГЭ-2022 по сравнению с прошлым годом: в заданиях, предусматривающих несколько правильных ответов, больше не указывается их количество. Такой подход повышает вероятность ошибочного выбора лишнего варианта или, наоборот, недостаточного количества пунктов.

В этом году значительное количество вопросов перенесли из первой части во вторую. Это означает, что теперь они требуют развернутого ответа. Часть заданий из второй части расширили, они могут содержать много подпунктов, каждый из которых предполагает отдельный ответ. Из экзамена исключены простые вопросы, на решение которых нужно менее 30 секунд.

Длительность самого экзамена в некоторых случаях изменилась. Так, на обществознание и историю выделят только три часа против 3 часов 55 минут в 2021 году. При этом на некоторые предметы дадут больше времени.

Минимальное количество баллов, необходимое для поступления, в 2022 году осталось прежним: по иностранному языку нужно набрать 30 баллов; по истории — 35; по математике, химии, биологии и физике — 39; по русскому языку, литературе и географии — 40; по информатике — 44; по обществознанию — 45.

От сдачи экзамена до публикации результатов может пройти от одной до двух недель, при этом для русского языка и математики обычно требуется больше времени, чем для предметов по выбору. Узнать результаты можно на Госуслугах или портале ЕГЭ.

Расписание: с 26 мая по 21 июня

26 мая выпускники сдают литературу, химию и географию. 30 и 31 мая состоятся экзамены по русскому языку. 2 июня пройдут экзамены по математике профильного уровня, 3 июня — по базовой математике. 6 июня состоится ЕГЭ по физике и истории, 9 июня — по обществознанию. 14 июня выпускники будут сдавать иностранный язык (кроме раздела «Говорение»: его сдача назначена на 16 и 17 июня), а 20 и 21 июня — информационные технологии.

Дополнительный период сдачи: 5 сентября — базовая математика, 8 сентября — русский язык. 20 сентября — резервный день для обоих предметов.

На столе — ничего лишнего

Для каждого экзамена установлена своя длительность. Наиболее короткий срок сдачи предусмотрен для разделов «Говорение» в иностранном языке: 14 минут для китайского и 17 минут — для остальных языков. За три часа нужно будет сдать базовую математику, историю, географию и основную часть экзамена по китайскому языку. На все остальные иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») выделяется 3 часа 10 минут. Русский язык, обществознание и химию необходимо сдать за 3 часа 30 минут. 3 часа 55 минут дается на профильную математику, физику, литературу, биологию и ИКТ.

Во время экзамена рядом с учеником могут находиться только экзаменационные материалы, документ, удостоверяющий личность, ручка, лекарства и питание (при необходимости) и черновики, которые выдают организаторы. Детям с ограниченными возможностями разрешается применять специальные технические средства.

Также учащиеся могут воспользоваться средствами обучения: линейкой на математике, физике и географии; непрограммируемым калькулятором — на географии, химии и физике; таблицей Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов — на химии; транспортиром — на географии; орфографическим словарем — на литературе.

ЕГЭ проводится без перерывов, за исключением экзамена по информатике. В случае с этим экзаменом учащимся рекомендовано делать паузы при работе за компьютером. Решение о том, какой длительности будут перерывы, выпускник принимает сам. При этом во время любого экзамена его участник имеет право выходить в туалет или медпункт.

Опоздание на экзамен допускается, однако продлевать его для опоздавших не будут. Покинуть аудиторию досрочно можно как в случае, если работа была выполнена быстро, так и в случае плохого самочувствия. Если экзамен пришлось завершить из-за проблем со здоровьем, его придется пересдавать в резервный день, предъявив подтверждающие документы.

Экзамен приближается к реальности

Заместитель председателя Единой независимой ассоциации педагогов Роман Дощинский в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в 2022 году ЕГЭ стал еще больше ориентирован на решение задач, связанных с реальной жизнью.

— Экзамены движутся к стандарту, который уже работает в штатном режиме. Все формулировки, которые прописаны в стандарте (в том числе ориентация на функциональную грамотность школьника, способность решать жизненные задачи с помощью предметных знаний), устремлены к этому. В русском языке, например, прекрасное первое задание появилось, связанное со стилистикой. Ранее были представлены только художественный и публицистический стили, а теперь — весь репертуар стилей, применяемый в реальной жизни. В математике много жизненно-ориентированных заданий. Такая тенденция давно наметилась, каждый год такие задания добавляются, — рассказал Дощинский.

По словам специалиста, в 2022 году сложилась уникальная ситуация: нынешние выпускники не сдавали ОГЭ в девятом классе из-за пандемии. Для них ЕГЭ будет первым вступлением во взрослую жизнь.

При этом, как подчеркнул собеседник «ВМ», не стоит ожидать ухудшения результатов.

— Я специалист в области русского языка. У меня всегда прогнозы хорошие, потому что русский язык стабильно сдается российскими школьниками очень даже хорошо. Базовая математика очень элементарная и вообще не вызывает никакой сложности. Я думаю, что плюс-минус средний балл не изменится: будет все как в прошлом году. Прошлогодние десятиклассники готовились по одной модели, перешли в 11-й класс, и их подготовка к ЕГЭ не изменилась, — объяснил Дощинский.

Эксперт отметил, что ученик, поступающий в десятый класс, может выбрать два предмета для изучения на углубленном уровне. В этом случае он может успешно подготовиться к ЕГЭ по выбранным дисциплинам даже без репетиторов, заключил собеседник «ВМ».