Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Библиотеки меняют формат: скучно не будет

Наталья Тростьянская
Рената Лебедева
Общество
Библиотеки меняют формат: скучно не будет
Руководитель структурных подразделений библиотек Нижегородского района Наталия Пилипенко в обновленной библиотеке № 123 в Рогожском Поселке Юго-Восточного округа Москвы. Совсем недавно в этой библиотеке завершились ремонтные работы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве пройдет ежегодная акция «Библионочь». По традиции она приурочена к Общероссийскому дню библиотек, который отмечают 27 мая.

Свой профессиональный праздник работники библиотек проведут в кругу друзей и любимых читателей. В этом году «Библионочь» посвятили традициям народов нашей страны. Открытие акции состоится в Российской государственной библиотеке, где для участников подготовили тематическую интеллектуальную игру. Всего же культурные площадки столицы проведут более 750 мероприятий: экскурсии, лекции, встречи с писателями и другое.

Подготовили к празднику и подарки. В рамках «Библионочи» читателям презентуют обновленные пространства пяти библиотек, которые откроются после ремонта.

Одна из них, библиотека № 123, расположена на улице Рогожский Поселок, 5, буквально в ста метрах от старообрядческого центра Рогожская слобода, поэтому тесно с ним сотрудничает. На открытии посетители увидят традиционные костюмы старообрядцев.

— Рогожский Поселок не так густонаселен, как остальные районы Москвы, однако мы с радостью отмечаем, что в эту библиотеку приходят читатели всех возрастов, — сказала руководитель структурных подразделений библиотек Нижегородского района Наталия Пилипенко. — После ремонта в здании благодаря витражным окнам стало гораздо светлее. Кроме того, здесь появились новые зоны, в том числе для коворкинга.

Библиотека № 123 превратилась в культурный центр. Теперь сюда можно прийти не только за книгами, но и чтобы поработать, посетить какое-то мероприятие или просто отдохнуть — в читальных залах есть удобные пуфики. Отдельный уголок оборудовали для юных читателей. По словам Пилипенко, в учреждении появился достаточно большой фонд детской литературы: около 3,5 тысячи книг.

— Благодаря городским программам библиотеки становятся большими современными пространствами, — подчеркнула она. — Понятие о том, что это тихое и скучное место, уже давно устарело, поэтому сюда все чаще приходит люди, чтобы интересно проводить свободное время.

Библиотеки меняются с учетом запросов и пожеланий жителей столицы. Так, в прошлом году на платформе «Город идей» оживленный интерес вызвало обсуждение проекта «Культура рядом». Москвичи, в частности, предложили открывать в читальнях кофейни.

Кроме того, библиотеки становятся технологичными. Сегодня выбрать и забронировать нужные книги можно с помощью онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы». После оформления заказа читатель получит пуш-уведомление.

Забрать книги надо будет в течение трех дней по единому читательскому билету. Его можно оформить в любой из 440 библиотек или на mos.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы:

— Московские библиотеки сегодня — это современные культурные центры для читателей всех возрастов. В городе реализуется системная программа по обновлению библиотек. Уже выполнен капремонт 30 читален, еще в пяти он завершится в этом году. Помимо технического оснащения, мы стремимся сделать их работу максимально удобной, в том числе с помощью цифровых возможностей.

Книги Традиции Библиотеки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте