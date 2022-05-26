Библиотеки меняют формат: скучно не будет

Руководитель структурных подразделений библиотек Нижегородского района Наталия Пилипенко в обновленной библиотеке № 123 в Рогожском Поселке Юго-Восточного округа Москвы. Совсем недавно в этой библиотеке завершились ремонтные работы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве пройдет ежегодная акция «Библионочь». По традиции она приурочена к Общероссийскому дню библиотек, который отмечают 27 мая.

Свой профессиональный праздник работники библиотек проведут в кругу друзей и любимых читателей. В этом году «Библионочь» посвятили традициям народов нашей страны. Открытие акции состоится в Российской государственной библиотеке, где для участников подготовили тематическую интеллектуальную игру. Всего же культурные площадки столицы проведут более 750 мероприятий: экскурсии, лекции, встречи с писателями и другое.

Подготовили к празднику и подарки. В рамках «Библионочи» читателям презентуют обновленные пространства пяти библиотек, которые откроются после ремонта.

Одна из них, библиотека № 123, расположена на улице Рогожский Поселок, 5, буквально в ста метрах от старообрядческого центра Рогожская слобода, поэтому тесно с ним сотрудничает. На открытии посетители увидят традиционные костюмы старообрядцев.

— Рогожский Поселок не так густонаселен, как остальные районы Москвы, однако мы с радостью отмечаем, что в эту библиотеку приходят читатели всех возрастов, — сказала руководитель структурных подразделений библиотек Нижегородского района Наталия Пилипенко. — После ремонта в здании благодаря витражным окнам стало гораздо светлее. Кроме того, здесь появились новые зоны, в том числе для коворкинга.

Библиотека № 123 превратилась в культурный центр. Теперь сюда можно прийти не только за книгами, но и чтобы поработать, посетить какое-то мероприятие или просто отдохнуть — в читальных залах есть удобные пуфики. Отдельный уголок оборудовали для юных читателей. По словам Пилипенко, в учреждении появился достаточно большой фонд детской литературы: около 3,5 тысячи книг.

— Благодаря городским программам библиотеки становятся большими современными пространствами, — подчеркнула она. — Понятие о том, что это тихое и скучное место, уже давно устарело, поэтому сюда все чаще приходит люди, чтобы интересно проводить свободное время.

Библиотеки меняются с учетом запросов и пожеланий жителей столицы. Так, в прошлом году на платформе «Город идей» оживленный интерес вызвало обсуждение проекта «Культура рядом». Москвичи, в частности, предложили открывать в читальнях кофейни.

Кроме того, библиотеки становятся технологичными. Сегодня выбрать и забронировать нужные книги можно с помощью онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы». После оформления заказа читатель получит пуш-уведомление.

Забрать книги надо будет в течение трех дней по единому читательскому билету. Его можно оформить в любой из 440 библиотек или на mos.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы:

— Московские библиотеки сегодня — это современные культурные центры для читателей всех возрастов. В городе реализуется системная программа по обновлению библиотек. Уже выполнен капремонт 30 читален, еще в пяти он завершится в этом году. Помимо технического оснащения, мы стремимся сделать их работу максимально удобной, в том числе с помощью цифровых возможностей.