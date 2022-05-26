Успеть до зимы: союзные силы гонят националистов прочь

Продвижение войск Донецкой и Луганской народных республик ускорилось, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Киев предал хорошо подготовленный «Азов»* (запрещен на территории РФ) и тех, кто был рядом с ним. Поэтому националисты все чаще отступают или сразу сдаются в плен. А союзные силы республик и России с каждым днем освобождают все больше населенных пунктов и начинают восстанавливать там мирную жизнь.

На освобожденных территориях налаживается мирная жизнь. А в ДНР, ЛНР, в восточных областях Украины продолжаются тяжелые бои. Однако прогнозы оптимистичны.

Горское, Тошковка

При огневой поддержке Вооруженных сил России подразделения Народной милиции ЛНР продолжают развивать успешные наступательные действия по всей линии фронта и продвигаться вглубь территорий, оккупированных украинскими националистами. От националистов освобождена Тошковка. Идут бои в Горском.

Северодонецк находится в оперативном окружении Народной милиции ЛНР и российских военных. Союзные силы завершили оперативное окружение лисичанско-северодонецкой группировки ВСУ. В распоряжении противника осталась узкая дорога через Северск, которая находится под огневым контролем подразделений республики.

Лисичанск, Светлодарск, Лиман

ВСУ при этом за прошедшие сутки выпустили 257 снарядов по населенным пунктам республики. Несмотря на это, подразделениям ДНР и российским военным удалось взломать оборону ВСУ на трассе Бахмут — Лисичанск.

От националистов освобождены Белогоровка, Нагорное, Светлодарск, Луганское, Мироновский и Васильевка. Развивается наступление на Новолуганское, идут сильные бои в Прилипчатино, Камышевахе.

Под контролем союзных сил находится подавляющая часть Лимана, остатки украинского гарнизона обороняются на южных окраинах города. Противник цепляется за железнодорожный узел, откуда его выбивают российская артиллерия и авиация.

Камышеваха, Красный Лиман

Тем временем казаки 6-го полка Народной милиции ЛНР участвуют в наступлении на позиции противника в районе Камышевахи. Операцию поддерживают тяжелые 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан ». А в районе Меловатки уничтожены два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

— На данный момент можно говорить, что освобождены полностью 28 населенных пунктов. Что касается самого Красного Лимана, то наши подразделения уже зашли в населенный пункт, прошли и уже зачистили более 50 процентов территории, — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

За прошедшие сутки российские военные сбили два реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» советского производства в районе ЛНР, сообщили в Минобороны России.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, защитники Донбасса при поддержке Вооруженных сил России освободили почти 95 процентов территории республики.

Донецк, Макеевка, Горловка

Особенно важным остается северное направление — Донецк, Макеевка, Горловка. Там сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением.

— Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды. Поэтому ускоряемся, но, общаясь с командованием, которое непосредственно возглавляет операцию на северном направлении, мы ситуацию оцениваем как оптимистичную, — рассказал Денис Пушилин.

А российская авиация в течение суток поразила высокоточным оружием 48 районов скопления Вооруженных сил Украины, две артбатареи, два склада боеприпасов, установку «Оса-АКМ» на территории ДНР. А на железнодорожной станции Покровск в ходе выгрузки разбиты подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ вместе с боевой техникой.

Украинские силовики с утра обстреливают Донецк, сообщили в ДНР. В общей сложности до полудня по городу уже выпустили 14 снарядов калибра 122 миллиметра. Под мощные обстрелы националистов попали Киевский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Также под огнем ВСУ находится Ясиноватая. В общей сложности по городу выпущен 21 снаряд из «Градов», работала и ствольная артиллерия.

Харьков, Гусаровка, Чугуев

Так, за прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-24 над Гусаровкой Харьковской области. А под Чугуевым наши солдаты уничтожили радиолокатор подсвета и наведения для зенитно-ракетных комплексов С-300.

Армия республик и российские войска тем временем вошли на территорию Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, заявил Денис Пушилин. По его словам, нельзя защитить Донбасс только лишь выходом на границы республик. Речь идет о защите территории ДНР и ЛНР в полном объеме.

— Мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени, — объяснил Денис Пушилин.

Херсон, Одесса, Нововоскресенское

Украинские националисты обстреляли село Нововоскресенское Херсонской области 220-миллиметровыми кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня «Ураган». Кроме того, в этом регионе военная полиция обнаружила схрон с оружием, который оставили украинские военные и нацбатальоны.

— На территории Херсонской области работают специальные службы, которые вычищают все то «наследие» терактов и нацизма, — сказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Схрон находился в лесной зоне, неподалеку от проселочной дороги. Оттуда изъяли взрывчатку, ручной противотанковый гранатомет и выстрелы к нему.

Кроме того, силы ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет над Кремидовкой Одесской области, а также 13 вражеских беспилотников.

Российская авиация в течение суток поразила высокоточным оружием центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Вместе с этим наши войска в этом регионе уничтожили 11 членов расчета и 15 иностранных военных инженеров и их охрану.

Мариуполь, «Азовсталь»

Продолжаются работы по разминированию территории комбината «Азовсталь», где долгое время скрывались украинские военные и националисты. Несколько саперов получили ранения, заявил Денис Пушилин.

— Противник остался коварным даже в этом плане. Много ловушек, мин-ловушек, технически у них все для этого было, — рассказал Пушилин.

По его словам, работа ведется совместными усилиями различных подразделений. Разминирование проводят саперы МЧС республики и специализированные группы Вооруженных сил России.

— Безопасность специалистов остается приоритетом, несмотря на то, что работы ускорены, — добавил Пушилин.

На полную зачистку территории «Азовстали» потребуется около двух–трех недель, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Такие сроки обусловлены тем, что территория металлургического комбината очень большая — 11 тысяч квадратных метров.

На «Азовстали» также обнаруживаются живые украинские военные, оставшиеся в промзоне после сдачи основных сил. Они либо осознанно прячутся, либо просто заблудились. Их численность не уточняется, продолжается прочесывание комбината.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

— Российская военная машина буквально перемалывает противника. Имея преимущество в воздухе, высокоточном вооружении, логистике и мотивации, наши войска сумели расчленить донбасскую группировку ВСУ и теперь уничтожают ее по кусочкам. Украинские части измотаны, хуже вооружены, им не хватает живой силы, поэтому они не в состоянии удержать даже давно подготовленные, хорошо укрепленные позиции.

Перед ВСУ каждый раз встает вопрос: либо пятиться, отступать на новые рубежи обороны, либо стоять на старых, но гарантированно попасть в котел и ждать либо гибели, любо плена — потому что из котла точно никто не вытащит. Пока они предпочитают отступать.

Дмитрий Болтенков, военный эксперт:

— Российские войска и союзники берут части ВСУ в полуокружения, а потом постоянно «утюжат» их артиллерийским огнем и ударами авиации — пока украинцы сами не потеряют волю к сопротивлению. Помимо Северодонецка и Лисичанска, такой «полукотел» уже сформировался в районе Золотого и Горского, под Красным Лиманом. Дела у ВСУ плохи.