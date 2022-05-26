Юбилей главного символа труда

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Фото: Из личного архива Бориса Морозова

На этой неделе ВДНХ празднует юбилей монумента «Рабочий и колхозница». 85 лет назад эту скульптурную группу впервые представили публике на Всемирной выставке в Париже. Кандидат исторических наук Борис Морозов рассказал «Вечерней Москве» о своем отце Николае Викторовиче Морозове, который принимал участие в создании этого памятника.

Для Бориса Николаевича разговор о памятнике, отце и Москве очень личный.

— Москва не просто мой родной город. Это моя жизнь, моя семья. Я родился на Большой Бронной, в доме, который построил мой дед Венедикт Мокрак. Это были первые пять многоэтажных домов в столице и назывались они «кооператив «Московский почтовик». В одном из домов дедушка выбрал жилье. Мало того, я и сейчас живу в этом доме.

Борис Николаевич вспоминает, как, будучи первоклассником, ходил в школу мимо деревянных усадеб по Большой Бронной, выложенной булыжником.

— А еще я помню, как по выходным родители водили нас с братом Андреем на ВДНХ, вернее, тогда это была ВСХВ — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Мы гуляли, заходили в разные павильоны, смотрели племенных животных и, конечно, ели булочки с сосиской. До сих пор помню этот вкус детства.

Борис Николаевич признается, что и сегодня любит пройтись по ВДНХ, по чистой, ухоженной территории, утопающей в цветах, и, конечно, остановиться и полюбоваться монументом.

— «Рабочий и колхозница» — всемирно известный памятник скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, визитная карточка Москвы, — поясняет он. — Возле него я всегда ощущаю величие эпохи! И гордость, что мой отец, когда ему было всего 25 лет, вместе с коллегами-инженерами делал расчет каркаса 24-метровой фигуры. Кстати, чтобы в 1937 году провезти скульптуру через тоннель в Париж, пришлось разрезать ее на 65 частей и перевозить в 20 железнодорожных вагонах. А в столице Франции советские инженеры, монтажники, слесари, сварщики и жестянщики снова собрали конструкцию. Среди них был и мой папа, совсем молодой.

Борис Морозов многое помнит о той советской Москве и с удовольствием рассказывает. Например, что на Пушкинской площади, где был построен первый «Макдоналдс», в конце 60-х годов прошлого века было очень модное кафе «Лира», где молодежь собиралась послушать живую музыку. Или что на улице Горького было популярное кафе «Север», куда он с друзьями ходил поесть вкуснейшего мороженого...

— Сегодня Москва красивее, чище, ухоженнее, зеленее, чем в былые годы. И мне нравится показывать ее друзьям из других городов и стран. Я горжусь своей малой родиной, своей Москвой, — говорит Морозов. — А еще люблю смотреть советские фильмы, в основном снятые на «Мосфильме».

Они начинаются с заставки, на которой изображен монумент «Рабочий и колхозница» — главный символ труда советской эпохи.

СПРАВКА

«Рабочий и колхозница» — памятник монументального искусства, признанный эталон социалистического реализма, олицетворяющий единение пролетариата и крестьянства. Концепция и композиционный замысел принадлежат архитектору Борису Иофану, автор пластического воплощения — Вера Мухина. Монумент предназначался для павильона СССР на Международной выставке в Париже в 1937 году. После окончания выставки скульптуру перевезли в Москву и установили на постамент у Северного входа на ВДНХ.

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