Интересные книги и музыка настраивают на деловой лад

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Директор Центра поддержки семьи и детства СЗАО Москвы Ирина Ветчинникова / Фото: Дженни Самойлова / Вечерняя Москва

Директор Государственного бюджетного учреждения «Центр поддержки семьи и детства Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы» Ирина Ветчинникова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», как проходит ее трудовой день и что она считает главным в своей работе.

Утро Ирины Ветчинниковой начинается в пять часов.

— Я легко просыпаюсь, встаю, беру свою собаку Юникса, и мы идем на утреннюю прогулку. Хотя прогулкой это сложно назвать. Она скорее напоминает пробежку, так как мой йоркширский терьер медленно передвигаться просто не умеет, — говорит Ирина Ивановна с улыбкой.

Собака появилась у нее четыре года назад.

— Теперь у меня есть возможность чаще бывать на природе и любоваться ее красотой, особенно сейчас, весной, когда цветут деревья и кустарники. Мой дом, кстати, находится недалеко от леса, — добавляет она.

После активной двадцатиминутной прогулки Ирину Ивановну ждет легкий завтрак, традиционными блюдами которого являются свежесваренный кофе и овсяное печенье.

В шесть часов утра Ирина Ветчинникова садится за руль автомобиля и отправляется на работу. В дороге она проведет более двух часов.

— Конечно, стараюсь использовать это время с пользой, — говорит она. — Обязательно слушаю новости и любимую музыку, включаю аудиокнигу. Кстати, у меня составлен список, в который вошло более пятидесяти книг. Их я очень бы хотела прослушать или прочитать. Например, сейчас я с удовольствием слушаю роман «Мастер и Маргарита». Книгу я читала несколько раз. Удивительно, что произведение открывается каждый раз для меня с новых сторон.

Рабочий день директора Центра поддержки семьи и детства начинается в девять часов с объезда территории.

— Как правило, я посещаю одно из отделений центра. К слову, их в объединение входит двенадцать. Все они расположены в Северо-Западном округе города, — поясняет Ирина Ветчинникова.

Во время каждого визита директор встречается с коллективом, обсуждает текущие рабочие вопросы и обязательно осматривает санитарное состояние помещений.

Посещение филиала занимает чуть больше часа. После обязательной утренней программы Ирина Ветчинникова отправляется в свой рабочий кабинет.

— Первая половина дня — это, как правило, работа с документами и различные совещания, — рассказывает Ирина Ивановна. — А после обеда я стараюсь как можно больше времени посвятить детям, которые занимаются у нас в центре.

— С малышами мы делаем различные аппликации, рисуем, читаем сказки, а иногда и просто обнимаемся, — говорит она. — С ребятами постарше я много разговариваю. Они подходят ко мне с разными подростковыми вопросами, вместе обсуждаем их и находим решения.

Сегодня у нас проживают сорок детей в возрасте от 3 до 18 лет. У них есть родители. Однако в данный момент семейные обстоятельства не позволяют им жить дома.

Как отмечает Ирина Ветчинникова, невозможно выбрать какой-то один стандартный стиль общения с детьми. К каждому нужен индивидуальный подход.

— Я люблю свою работу. День за днем мы идем к своей главной цели — все дети должны расти и воспитываться в семье, — подчеркивает Ирина Ивановна.

ДОСЬЕ

Ирина Ивановна Ветчинникова родилась 1 февраля 1980 года. С 1997 по 2002 год обучалась в Мордовском государственном педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева на факультете филология по специальности учитель русского языка и литературы. Трудовую деятельность начала сразу же после получения диплома в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в качестве воспитателя. С 2006 по 2013 год работала в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Отрадное». В феврале 2016 года назначена на должность директора Государственного бюджетного учреждения «Центр поддержки семьи и детства СЗАО Москвы».

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