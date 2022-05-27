От бумажного к электронному: какие возможности дает москвичам единый читательский билет

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве для посетителей открыто более 440 городских библиотек. Все они функционируют как единая сеть — достаточно оформить единый читательский билет, чтобы пользоваться книжными фондами в каждой из них. В Общероссийский день библиотек Департамент информационных технологий рассказал о том, какие сервисы доступны владельцам единого читательского билета (ЕЧБ) сегодня, и как выглядит актуальный портрет столичного читателя.

— В современной городской библиотеке москвичи чувствуют себя уютно и комфортно, почти как дома. Здесь можно неспешно, за чашкой утреннего кофе полистать газету, послушать музыку или посмотреть фильм, посетить интересный мастер-класс или лекцию, продуктивно поработать в коворкинге. Столичные библиотеки становятся еще ближе к читателям, и в этом им помогают цифровые технологии. Оформив единый читательский билет, жители могут посещать абсолютно все читальни городской сети, а также бронировать книги в любой из них с помощью онлайн-сервиса на mos.ru. На сегодняшний день этой возможностью пользуются уже свыше 686 тысяч горожан, —рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

О Едином читательском билете

Единый читательский билет впервые начал действовать в библиотеках Москвы в 2018 году. Это стало возможным благодаря внедрению общей информационной системы, к которой постепенно подключились столичные читальни. Сначала к ней присоединились библиотеки Северного и Зеленоградского округов — они первыми начали принимать Единый читательский билет, а уже к концу 2020 года ЕЧБ принимали во всех 440 библиотеках столицы. Фактически внедрение единого читательского билета избавило москвичей от необходимости оформлять бумажный документ в каждой из библиотек. Сегодня ЕЧБ дает доступ к фондам всех городских читален, в которых в общей сложности насчитывается свыше 14,5 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, а также периодики.

В библиотеке Единый читательский билет выдается в виде пластиковой карты с штрихкодом и 13-значным уникальный номером. Те, кому он был выдан, могут использовать его электронную версию и брать книги по штрихкоду — для этого нужно ввести номер ЕЧБ в разделе «Мои документы» в личном кабинете на mos.ru.

В конце прошлого года жители получили возможность оформить ЕЧБ на mos.ru. Электронный читательский билет, так же, как и пластиковый, действует во всех библиотеках города. Его можно сохранить на смартфоне и показать библиотекарю, чтобы получить книгу. С момента запуска сервиса москвичи получили уже более 18 тысяч читательских билетов онлайн.

Владельцам ЕЧБ доступна опция бронирования книг в сервисе «Библиотеки Москвы». Он был запущен в апреле прошлого года. С помощью сервиса можно узнать, в какой из читален столицы есть в наличии необходимые издания, и забронировать их онлайн. Заказ соберут в течение трех дней, после чего у пользователя будет еще три дня, чтобы получить его в библиотеке. Информация о забронированных книгах сохраняется в кабинете читателя, здесь же пользователь увидит срок их сдачи в библиотеку. При необходимости здесь же его можно продлить на 30 дней. Понравившиеся произведения удобно добавлять в «Избранное», например, чтобы вернуться к бронированию позже. Кроме того, в сервисе регулярно размещают тематические подборки, с помощью которых пользователи могут выбрать книги по интересам. Чтобы воспользоваться сервисом, помимо читательского билета понадобится стандартная учетная запись на mos.ru.

С конца 2021 года пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» могут получать бонусные баллы за бронирование книг и обменивать их на билеты в музеи, кино, культурные мероприятия, полезные сувениры и товары для дома, пополнение карты «Тройка» или оплату каршеринга. Всего за время действия акции москвичам начислено уже более 466 тысяч баллов.

Портрет читателя

Наибольшее число ЕЧБ — около 472 тысяч — приходится на женскую аудиторию. Самыми частыми гостями библиотек являются читатели от 31 до 55 лет — они оформили более 255 тысяч ЕЧБ. Чуть меньше ЕЧБ — 225 тысяч — получили школьники. Более 107 тысяч читательских билетов выдано горожанам в возрасте от 56 лет. В преддверии отпусков и каникул жители стали оформлять читательские билеты еще чаще: многие предпочитают брать книги для летнего чтения именно в библиотеках.

Столичные жители отдают предпочтение в основном современной литературе. В числе самых востребованных отечественных авторов оказались Борис Акунин, Евгений Водолазкин, Наринэ Абгарян, Гузель Яхина. Среди зарубежных писателей у книголюбов популярны Фредерик Бакман, Свен Нурдквист, Холли Вебб, Эрин Хантер, Стивен Кинг. По-прежнему часто в библиотеках берут книги английской писательницы Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера.

Всего с начала этого года по ЕЧБ читатели получили более 2,8 миллионов библиотечных изданий, из них около 45 тысяч книг забронировали пользователи сервиса «Библиотеки Москвы».

Как оформить Единый читательский билет

Получить ЕЧБ можно в любой городской библиотеке — вся процедура займет не более 10 минут. Взрослому читателю понадобится паспорт, а ребенку — свидетельство о рождении (билет оформляется в сопровождении взрослого с паспортом).

Чтобы оформить единый читательский билет онлайн, необходимо авторизоваться на портале mos.ru, открыть в каталоге услуг раздел «Культура, спорт, отдых» и выбрать сервис «Получение единого читательского билета». Сам электронный читательский билет появится в кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы».

Ребенку оформляется свой читательский билет. Дети старше 14 лет могут сделать это на mos.ru сами, а если ребенок младше 14 лет, ЕЧБ ему оформляют родители или законные представители.