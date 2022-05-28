Влияет ли цвет волос на предрасположенность к болезням

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28 мая отмечают День брюнеток, а 31 мая — Всемирный день блондинок. Цвет волос привыкли связывать с определенными чертами характера человека или умственными способностями. Некоторые уверены, что эта отличительная черта каждой личности может рассказать о предрасположенностях человека к определенным заболеваниям. Доктор медицинских наук, профессор, трихолог Юлия Галлямова рассказала «Вечерней Москве», стоит ли верить этим данным.

По ее словам, цвет волос не влияет на предрасположенность человека к болезням, нужно более внимательно смотреть другие личностные данные.

— Цвет волос совершенно не влияет на предрасположенность к каким-либо заболеваниям. Влияют расовая принадлежность человека и генетика. Нельзя сказать, что есть заболевания, которые характерны для брюнеток или блондинок. Однако если говорить про место рождения, например, про южные страны, такие как Турция или Узбекистан, то можно привязаться к цвету. Но это будет ошибочно, так как тут играет роль национальная принадлежность, — заверила врач.

Эксперт отметила, что врачи никогда не вели подобную статистику и полагаться на подобные данные будет ошибкой.

— Никто не ведет статистику о предрасположенности человека к определенным болезням из-за цвета волос. Если вы встретите такие данные, то они будут ложными. Это противоречит врачебным этическим нормам. Более того, такая статистика не нужна. В медицине есть более глубинные и информативные факторы для изучения, — сказала Галлямова.

Собеседница «ВМ» заявила, что цвет волос не влияет не только на физические заболевания, но и на психические. А также популярное мнение, что «блондинки — глупые», не имеет под собой никакой доказательной базы.

— Популярное мнение, что блондинки глупее брюнеток или рыжих, не более чем история для анекдотов. Это пережиток культуры, момента, когда светлый цвет волос был на пике моды. Не существует никаких научных обоснований, что девушки блондинки глупее брюнеток, — пояснила она.

Галлямова рассказала, что сейчас идет тренд на натуральность. Многие отказываются от окрашивания в пользу родного цвета волос. Трихолог считает, что уменьшение механических воздействий и агрессивных красящих пигментов позволит на долгие годы сохранить идеальное состояние волос.

— Если вы все же хотите поменять имидж и из жгучей брюнетки перекраситься в холодную блондинку, но боитесь стереотипов, не стоит на них обращать внимание, — заключила врач.