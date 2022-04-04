Трихолог Симонова назвала стадию облысения, когда восстановить волосы уже невозможно

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Существует стадия облысения, при которой уже никакие методы не помогут восстановить волосы. Единственным выходом из ситуации остается пересадка. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач-трихолог Ольга Симонова.

Эксперт объяснила, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то человек уже не сможет восстановить их даже при помощи специалиста. Дело в том, что за это время на место умершего волосяного фолликула приходит рубцовая ткань.

По словам специалиста, облысение может застать человека в любой момент жизни, независимо от его возраста и пола. Она отметила, что причины выпадения волос у мужчин и женщин одинаковые:

— Просто дамы более трепетно относятся к этому вопросу и диагностировать у себя выпадение им проще. Так как волосы видны на подушке, после мытья головы — в ванной комнате. Мужчины начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь.

Симонова также подчеркнула, что лечение при облысении — процесс дорогостоящий и достаточно длительный. Поэтому врач порекомендовала обращаться к специалисту при первых же признаках и предостерегла от занятия самолечением.

До этого врач дерматолог-трихолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц назвала два витамина против выпадения волос, которые можно пить всем. Она отметила, что самостоятельный прием двух витаминов поможет предотвратить выпадение волос и поспособствует их росту. А вот принимать комплексные добавки без консультации врача опасно для здоровья, предупредила врач.