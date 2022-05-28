«Может переходить в мозг»: врач-маммолог перечислил признаки рецидива рака груди

Фото: Pixabay

У 68-летней певицы Лаймы Вайкуле произошел рецидив онкологии молочной железы. Информация об этом появилась в ряде СМИ. Отмечается, что в настоящий момент знаменитость находится в США и проходит курс химиотерапии. Сама артистка пока никак не прокомментировала эту информацию. Известно, что впервые рак молочной железы Вайкуле диагностировали в начале 90-х, и случай был достаточно серьезным. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасен рецидив рака молочной железы и как его лечат.

По словам врача, онколога-маммолога Анатолия Кузнецова, первичным симптомом рака молочный железы является возникновение асимметрии, когда одна грудь становится больше другой. Либо появляется выбухание, западение, пигментация или покраснение кожи:

— У пациентки возникает в груди безболезненная твердая масса с неровными краями, наблюдается втяжение молочных желез при поднятии рук, все это нередко сопровождается болевыми ощущениями в груди и сосках. Также увеличиваются лимфатические узлы, происходят выделения из сосков, кроме грудного молока, все эти признаки являются настораживающими.

К абсолютным факторам риска возникновения злокачественного заболевания является возраст от 45–50 лет. Однако в последние годы, отметил медик, наблюдается омоложение рака молочной железы, и возраст, с которого нужно начать проведение профилактических осмотров, сдвигается с 45 лет до 30 лет.

Еще один фактор, который должен заставить пациентку регулярно проходить осмотры, — это наследственная предрасположенность. Определенный семейный анамнез по материнской и отцовской линии, который указывает на злокачественные заболевания молочной железы, женской репродуктивной системы или толстой кишки, — это признак того, что имеется высокая степень развития опасного недуга.

К относительным факторам риска относятся — поздние роды, прием оральных контрацептивов до первых родов, курение, употребление алкоголя, излишняя масса тела.

Однако рак молочной железы даже после лечения может вернуться вновь, заметил врач. Болезнь возвращается в виде опухоли в рубце либо новообразования в органах, костной системе, возникновение опухоли возможно также после резекции молочной железы, то есть удаления одного из ее участков.

Эксперт отметил, что повторная онкология чаще всего распространяется на лимфоузлы, располагающиеся возле молочных желез, а также может переходить в другие органы — печень, легкие и даже мозг, что в медицине называют метастатическим раком или раком молочной железы IV стадии.

При возвращении болезни опухоль может образоваться локально — вблизи молочных желез или около подмышек:

— Рак молочной железы, к сожалению, имеет склонность к повторам, поэтому все пациенты должны каждые три месяца в первый год после лечения или мастэктомии (хирургическая операция по удалению молочной железы — прим. «ВМ») обследоваться на наличие признаков заболевания в органах и тканях.

Врач также подчеркнул, что после мастэктомии вероятность рецидива приближается к двум процентам, а после радикальной резекции — чуть больше:

— При возвращении болезни рецидивную опухоль удаляют, затем назначаются химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое сечение и реконструктивная операция.

Чтобы не пропустить повтор заболевания после первого года терапии, пациенты проходят каждые три месяца УЗИ, рентген и компьютерную томографию, чтобы при первых же тревожных «звоночках» можно было решить проблему медикаментозным способом, заключил медик.