Гастроэнтеролог Ткачев перечислил причины возникновения заболеваний желудка

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В воскресенье, 29 мая, вся планета отмечает День здорового пищеварения. Этот праздник был учрежден, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, связанной с нарушением пищеварения у людей и ростом числа осложнений на фоне болезни. «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога Петра Ткачева, по какой причине возникает этот недуг и как его лечат.

По словам медика, причин нарушения пищеварительной системы бывает огромное множество. Однако отдельно можно выделить две основные, которые способствуют возникновению проблемы:

— Итак, развитие заболевания чаще всего вызвано недостаточным количеством ферментов поджелудочной железы и различных веществ, которые помогают переварить пищу, — желчь и желудочный сок. При таких симптомах у человека возникает вздутие живота, болевые ощущение в подвздошной области, появляются отрыжка и изжога.

Отдельно стоит сказать о расстройствах, которые связаны с нарушением процессов всасывания в кишечнике, заметил медик. Сопровождаются они затруднением дефекации, спазмами в брюшной области, урчанием в животе, истощением организма и возникновением запоров:

— Синдром раздраженного кишечника — это еще один симптом, вызывающий болезненные ощущения у пациента, которые походят после опорожнения.

Весь этот комплекс проблем, по словам эксперта, возникает по причине употребление некачественной пищи, поедания в большом количестве газообразующих продуктов:

— Переедание, нервные расстройства могут также провоцировать нарушение нормальной работы пищеварительной системы.

Помимо эмоциональных причин, работа пищеварительной системы может быть нарушена при приеме некоторых медицинских препаратов, развитием хеликобактериоза, которым страдает не менее 60 процентов жителей планеты:

— Данная инфекция нередко провоцирует язву желудка, гастрит, нарушает работу двенадцатиперстной кишки. Бактерии возбудителя при таком течении недуга начинают поражать слизистую желудка, что приводить к воспалительным процессам.

Чтобы наладить работу пищевода и всего желудочно-кишечного тракта, пациенту нужно отказаться от продуктов, которые могут усугубить его состояние. Так, лечащий врач советует исключить из рациона жирные сорта мяса, копчености, любую консервацию, переработанное мясо, соусы, кислые продукты, бобовые, жирные продукты, сладости, лук и чеснок. Из напитков запрещено употреблять газированные с добавлением сахара, кофеиносодержащие, спиртное и кислые соки.

Взамен этих запретов пациенту предлагается лечебная диета, состоящая преимущественно из кашиц, легких овощных блюд, обедов из рыбы или птицы. Разбавлять рацион можно гарнирами и салатами без добавления сливочного масла.

Курс лечения подразумевает прием препаратов, которые уничтожают патогенные организмы и способствуют выработке витаминов, восстанавливающих популяцию полезной микрофлоры.

При нехватке пищеварительных ферментов пациенту назначают также комплекс ферментосодержащих лекарств. Прием этих средств налаживает все функции пищеварительной системы и помогает справиться с такими неприятными состояниями, как диарея, вздутие живота, изжога, рвотные позывы и тяжесть после приема пищи, заключил врач.