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Свое вино вкуснее: производители из РФ заменят продукцию европейских компаний

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Свое вино вкуснее: производители из РФ заменят продукцию европейских компаний
Фото: Pexels

Эксперты утверждают, что из-за введения западных санкций и разрыва логистических цепочек с прилавков магазинов может исчезнуть до 60 процентов иностранного вина. «Вечерня Москва» узнала у эксперта по розничной торговле Виктора Шереметьева, как это повлияет на покупателей и что им смогут предложить отечественные производители.

По словам специалиста, в Россию по большей части поставляли вино три страны — Италия, Испания и Франция. Их совокупная доля на российском рынке алкоголя составляла 95 процентов.

— В начале марта резко вырос курс валют, поэтому российские поставщики импортного вина подняли цены на 15–20 процентов. Это повлияло на стоимость как недорогих вин, так и премиальных марок. Поэтому многие магазины вынуждены были приостановить закупку новых партий, и сейчас они распродают остатки, — рассказал Виктор Шереметьев.

Правда, на данный момент ситуация с ценами несколько поменялась — многие производители снизили их, так как нашли альтернативные маршруты для доставки.

— Но в любом случае таких объемов зарубежного вина, как прежде, больше не будет. Надо сказать, что магазины и рестораны предвидели такую ситуацию, поэтому еще месяц назад они стали заказывать больше партий вина у российских и грузинских производителей, — добавил эксперт.

Свое вино вкуснее: производители из РФ заменят продукцию европейских компаний

Шереметьев уверен, что отечественное вино будет стоить дешевле иностранного приблизительно на 5–10 процентов. Ведь все ингредиенты — российского происхождения. Да и транспортировка продукции внутри страны, ее доставка в магазины обходятся гораздо дешевле.

Владелец одной из фирм, производящих крымское вино, Дмитрий Логинов сообщил, что количество заявок на поставку продукции его компании за последние два месяца выросло в 3–4 раза.

— К нам обращаются крупные российские ретейлеры, хотя раньше мы производили вино только для продажи на полуострове и считались «местечковой» компанией. А сейчас некоторые заказывают еще не произведенный объем товара — то есть заранее, — отметил он.

Дмитрий Логинов считает, что у российских производителей вина с легкостью получится заменить многие ушедшие иностранные компании.

— У нас с каждым годом увеличивается число регионов, которые занимаются виноделием в больших объемах. Это не только Крым, но и Краснодарский край, Ростовская область, Дагестан и так далее. Многие из них, как и мы, стремятся сделать продукцию максимально натуральной.

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