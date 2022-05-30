Крокус Сити Океанариум запускает благотворительную акцию ко Дню защиты детей

Фото: АО «КРОКУС»

В честь Дня защиты детей — одного из самых добрых праздников, Крокус Сити Океанариум решил порадовать своих маленьких посетителей и запустить благотворительную акцию. 1 июня все дети до 13 лет включительно могут посетить Океанариум в течение всего дня бесплатно! Ведь искренняя улыбка и счастливые детские глаза в такой светлый праздник — это прекрасно.

Фото: АО «КРОКУС»

В этот день дети смогут не только окунуться в увлекательный подводный мир Океанариума и познакомиться с более 3000 обитателями на трех тематических экспозициях, но и посетить сказочное подводное шоу русалочек (11:30 и 13:00) на речной экспозиции и поучаствовать в мастер-классах, на которых смогут сделать своими руками корону русалочки или пиратскую шляпу.

Подробности на официальном сайте Крокус Сити Океанариум.