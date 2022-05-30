Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Крокус Сити Океанариум запускает благотворительную акцию ко Дню защиты детей

Полина Французова
Общество
Крокус Сити Океанариум запускает благотворительную акцию ко Дню защиты детей
Фото: АО «КРОКУС»

В честь Дня защиты детей — одного из самых добрых праздников, Крокус Сити Океанариум решил порадовать своих маленьких посетителей и запустить благотворительную акцию. 1 июня все дети до 13 лет включительно могут посетить Океанариум в течение всего дня бесплатно! Ведь искренняя улыбка и счастливые детские глаза в такой светлый праздник — это прекрасно.

Крокус Сити Океанариум запускает благотворительную акцию ко Дню защиты детей Фото: АО «КРОКУС»

В этот день дети смогут не только окунуться в увлекательный подводный мир Океанариума и познакомиться с более 3000 обитателями на трех тематических экспозициях, но и посетить сказочное подводное шоу русалочек (11:30 и 13:00) на речной экспозиции и поучаствовать в мастер-классах, на которых смогут сделать своими руками корону русалочки или пиратскую шляпу.

Подробности на официальном сайте Крокус Сити Океанариум.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте