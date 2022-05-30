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Томат с витамином D и морковь с вакциной от туберкулеза: опасны ли ГМО-продукты на самом деле

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

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Общество
Томат с витамином D и морковь с вакциной от туберкулеза: опасны ли ГМО-продукты на самом деле
Фото: Unsplash

Производство томатов с отредактированной ДНК и дополнительным внедрением витамина D — это дорогостоящая процедура, которая абсолютно не оправдает надежды аграриев. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» селекционер и руководитель Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Татьяна Терешонкова, комментируя новость о том, что ученые из Великобритании создали томаты, богатые витамином D.

По словам эксперта, подобные практики давно применяют в Японии, где уже продают плоды растений с отредактированными генами и «удвоенной порцией» полезных веществ.

— Это вполне возможно, — говорит собеседница. — В Японии можно встретить и фрукты, и овощи такого формата. И ничего плохого в том, чтобы создавать более полезные плоды, насыщенные источником витамина D, я не вижу.

Но поскольку генно-модифицированные продукты из аграрной культуры изучены не на все 100 процентов, то к вопросу выращивания томатов с отредактированной ДНК нужно подойти, как считает селекционер, более ответственно, чтобы избежать побочных эффектов у потребителей:

— Понимаете, геном — это очень консервативная вещь. Если в него вмешиваться активно, он может вызвать сложные последствия для человеческого организма при неграмотном подходе. Нужно больше времени для изучения. С другой стороны, выращивание и производство томатов с большим количеством полезных веществ — это значительное достижение. Сами по себе помидоры и без того очень полезны, а тут их еще снабдят дополнительными микроэлементами.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что процедура редактирования ДНК у плодовых растений — это «очень затратная история», которая не оправдывает себя:

— В аграрном секторе данный процесс требует неимоверных усилий и колоссальных средств. И я считаю, что в мире достаточно других источников витамина D, которые могут заменить искусственно выведенные томаты с его наличием. Однозначно это очень дорогое удовольствие.

Более того, впоследствии плоды таких генно-модифицированных овощей будут стоить гораздо дороже, что напрочь отобьет желание у потенциальных покупателей приобретать «обновленный продукт».

Параллельно, добавила спикер, поднимутся цены и на семена такого вида овощи. Как следствие, люди будут отдавать свое предпочтение сортам, чья характеристика ими изучена лучше, заключила Терешонкова.

По словам врача-гастроэнтеролога Инги Павловой, с помощью генетической модификации, ученые могут наделять различные организмы полезными свойствами, защищать урожай от болезней и вредителей, увеличивать в продуктах содержание витаминов и минералов:

— Примером более полезного сорта риса является генетически модифицированный, который получил название Gold. В нем повышенное содержание витамина А. Примером искусственно выведенного варианта плода также является морковь, которую снабдили вакциной от туберкулеза. Такой подход хорош тем, что можно съесть полезный продукт и получить иммунный ответ против опасной болезни.

Однако эксперт успокаивает: даже при попадании агробактерии в организм из генно-модифицированных плодов никаких тяжелых последствий возникнуть не может.

— Нужно понимать, что размер агробактерии, которая, как предполагают некоторые, может заменить человеческий геном, если проникнет в желудок, очень ничтожен. Он составляет 1 к 1 000 000 от всего числа генома, существующего в организме. И вряд ли эта агробактерия будет узнана и принята. Да и условия, имеющиеся в желудке, не позволяют ей выжить. Агробактерия растет при температуре плюс 22 градуса, в то время как в желудке больше плюс 30 градусов. Такой температурный фон убьет ее.

Следовательно, не существует никаких механизмов, которые позволили бы растительному геному встроиться в геном человека и откорректировать жизненно важные процессы в организме.

Эксперт отметила: единственное, чем могут быть опасны ГМО-томат или иной любой плод из разряда генно-модифицированных, — это способность вызвать аллергическую реакцию. В связи с этим врач призывает людей с аллергией отказаться от такого продукта.

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