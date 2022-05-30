Сельское хозяйство стало клондайком для инвесторов

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В 2022 году объем инвестиций в объекты столичной коммерческой недвижимости и площадки под строительство вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Корреспондент «Вечерняя Москва» узнала, какие еще отрасли остаются востребованными среди инвесторов.

По словам эксперта по венчурным инвестициям и привлечению капитала Рустама Рафикова, раньше, до введения санкций, наиболее выгодными отраслями для финансовых вложений были высокотехнологичные стартапы и сфера услуг, в частности, ресторанный бизнес.

— А сегодня сфера услуг и развлечений оказалась на последнем месте в этом списке. Там же находится и транспортная отрасль, потому что сегодня дилеры испытывают сложности, связанные с логистикой, поставкой запчастей и ремонтом, а люди откладывают приобретение автомобилей на потом. Страдает и ретейл, потому что стоимость торговых помещений привязана к валюте, — говорит Рустам Рафиков.

Однако после введения западных санкций многие инвесторы переориентировались на агропромышленный сектор. Сегодня эта сфера считается наиболее перспективной для финансовых вложений.

— Они рассчитывают найти прибыль в этой отрасли, — поясняет Рустам Рафиков. — Все, что касается местного производства и импортозамещения, сейчас будет пользоваться спросом в плане инвестиций. Российские компании будут участвовать в тендерах. И госструктуры будут отдавать предпочтение именно им. Соответственно, там будет прибыль.

Рустам Рафиков прогнозирует, что отечественные компании будут налаживать производства собственных товаров, которые раньше преимущественно ввозили из-за рубежа. Так что для инвестиций будут привлекательны предприятия, изготавливающие бытовую химию, косметику, корма для животных, комплектующие для разного рода оборудования.

— Кроме того, на подъеме окажутся российские ИТ-компании, которые занимаются разработкой отечественного программного обеспечения. Эта отрасль сегодня кажется наиболее перспективной для инвестиций, — добавил Рустам Рафиков.

По мнению финансового аналитика Рами Зайцмана, после введения санкций в приоритете все же остается не инвестирование с целью получения прибыли, а сохранение своего капитала.

— Сегодня стало сложнее найти компании с повышенной способностью к выплачиванию долгов. Если до февраля 2022 года доход и закредитованность фирм как-то уравновешивались, то сейчас закредитованность сохранилась на прежнем уровне, а доход при этом у многих сократился как минимум вдвое, — говорит Рами Зайцман.

По мнению Рустама Рафикова, то, как будет дальше себя вести рынок инвестиций, зависит от положения в отечественной и глобальной экономике.

— Действительно, с введением западных санкций пострадало много венчурных отраслей, потому что они завязаны на глобальную экономику, а с точки зрения глобального присутствия у многих российских бизнесов проблемы связаны с банковскими платежами и присутствием в других странах, — говорит Рустам Рафиков.

Однако, по его словам, сохраняется высокий интерес к инвестированию в недвижимость, в том числе коммерческую. Такие вложения — это, скорее, вопрос сохранения своего капитала, чем возможность получить большую прибыль.

— Несмотря на то что сейчас наблюдается упадок многоэтажного строительства, можно ожидать, что второй расцвет будет переживать малоэтажное строительство. Такой актив может оказаться привлекательным для инвестирования, — отмечает Рустам Рафиков.