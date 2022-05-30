Математический расчет очень важен для удачной рыбалки

Спортсмены-рыбаки Александр Карпов, Андрей Копылов, Андрей Кабышкин (слева направо) стали призерами первого этапа Летнего кубка Любительской фидерной лиги. Они получили медали за третье, первое и четвертое места соответственно / Фото: Денис Власенко / Вечерняя Москва

Первый этап Летнего кубка Любительской фидерной лиги прошел на Канале имени Москвы. Около 60 начинающих рыбаков-спортсменов из столицы и ближайших регионов посоревновались в личном зачете.

Подготовив снасти и наполнив кормушку ароматной прикормкой, рыбак Андрей Копылов, крепко удерживая удочку, отработанным движением забрасывает крючок с наживкой в воду. А дальше — надо ждать.

Спустя примерно час леска внезапно натягивается. Андрей Копылов начинает быстро накручивать леску на катушку. На том конце появляется большая рыбина, которая сразу отправляется в садок — приспособление для хранения улова.

Пресноводный лещ, которого достал Александр, весит 900 граммов. До этого все соперники спортсмена не могли похвастаться таким уловом. Неужели это победа?

Оставшееся время Александру не очень везет — остальные рыбины, которых он ловит, меньше своего собраталеща. Но именно эта добыча Копылова стала самой крупной на турнире.

За почти килограммового леща Александр получил статуэтку, а также звание победителя соревнования по общему весу. Пойманная рыба в его садке потянула на 2 килограмма 670 граммов.

— Мне повезло с местом ловли, удалось быстро понять, на какую рыбу лучше сделать упор. На жеребьевке я вытащил точку в крайней зоне, где есть существенный шанс на серьезный улов. Ведь рыба, проплывая по каналу, в первую очередь попадает ко мне, — рассказал Андрей Копылов. — Я решил, что своей тактикой буду делать упор на ловлю леща. Специально подобрал под него прикормку, снасти и темп ловли, чтобы не спугнуть добычу. И это окупилось.

Копылов отметил, что самое важное для спортсмена в рыбалке — умение приспособиться.

— Измерение глубины и рельефа дна — обязательный компонент техники ловли. Помогает в этом специальное грузило. Такие замеры позволяют точно определить, где стоит формировать кормовое пятно на дне — место, в котором приманка из кормушки оставляет манящий рыбу аромат, — добавил Андрей Копылов.

Всего организаторы подготовили три зоны, в каждой из которых разместились по 20 спортсменов. Многие из них уже приезжали на Канал имени Москвы для тренировок перед состязанием, сообщил главный судья турнира Михаил Крылов.

— Для всех участников мы постарались создать максимально равные условия, — рассказал Крылов. — Зона ловли каждого участника была обозначена табличками, забрасывать удочку в чужую зону — запрещено.

Главный судья должен был проверить длину удилища, количество подкормки — участник может взять с собой не более двух с половиной литров наживки.

Михаил Крылов отметил, что на соревновании допускалось использование рыболовных дипов — ароматизаторов для наживки в виде спрея.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Еремеев, организатор этапа летнего кубка ЛФЛ:

— На нашем турнире выступают спортсмены начального уровня из разных регионов. По результатам этапов ЛФЛ участники могут получить спортивные разряды. Основная задача спортсменов — вытащить максимальный улов. Это можно сделать благодаря быстрой адаптации к местности, точно подобранным снастям и выбору приоритетной добычи. Участие и победа в этапах кубка позволяют получить рейтинговые очки для отбора на другие турниры, войти в десятку лучших рыбаков страны.