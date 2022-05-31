Экзамен с чистого листа: первые испытания ЕГЭ стартовали в России

Ученицы школы № 2086 Элина Ханова (в центре) и Варвара Кузнецова с преподавателем Ксенией Девяткиной готовятся к ЕГЭ / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

31 мая завершился самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. В нем приняли участие около 691 тысячи выпускников. Им предстоит проверить знания и по другим предметам. «Вечерка» узнала, как изменился экзамен и чего от него ждать школьникам.

По словам автора учебных пособий и методиста одной из онлайн-школ Дмитрия Терехова, в этом году формат проведения ЕГЭ по многим предметам претерпел существенные изменения, поэтому очень важно, чтобы ребята были осведомлены обо всех тонкостях заранее.

— Многие годы главной проблемой экзамена было то, что выпускники могли особо не задумываться об ответе. Учителя просто натаскивали их на решение тестов. Сейчас из ЕГЭ убрали простые вопросы, на решение которых требовалось не больше 30 секунд, — отметил Терехов.

Теперь ряд вопросов из первой части экзамена, которая считается самой простой, составители контрольно-измерительных материалов (КИМов) перенесли во вторую, где требуется более глубокое понимание предмета.

— Например, в ЕГЭ по базовой математике увеличилось количество заданий. Одно из них — № 5 — предполагает действия с геометрическими фигурами, поэтому школьнику здесь пригодится умение вычислять площадь по формулам. Или № 20, который представляет собой задачу с подробным ответом, — добавил эксперт.

В экзамене по русскому языку также можно встретить нововведения. Выпускникам теперь важно продемонстрировать умение анализировать тексты разных стилей и жанров. А в задании № 16 на знаки препинания изменилось число правильных ответов — теперь их может быть два и более.

— ЕГЭ по русскому языку стал более творческим. Знанием базовых правил не отделаешься — нужно уметь вчитываться в тексты и хорошо разбираться в синтаксисе и пунктуации, — говорит Дмитрий Терехов.

А экзамены по профильным предметам — истории, обществознанию и физике — стали более расширенными. Во многих заданиях нужно обосновывать свои ответы.

— В обществознании задание № 23 подразумевает знание Конституции РФ, что важно для будущих специалистов. В экзамене по истории теперь надо сопоставлять события, поэтому выпускники должны не просто зубрить, а изучать много полезной литературы.

НАШ ОПРОС

— Как вы притягиваете удачу перед экзаменом?

Марья Груздева, ученица школы № 167:

— На днях я сдала свой первый ЕГЭ, а перед ним решила перестраховаться по максимуму. Накануне сходила в церковь и поставила свечку. Бабушка порекомендовала положить пять рублей под пятку «на удачу», но я подумала, что так меня не пропустят на экзамен через металлодетектор, и решила действовать «по-крупному»: положила в обувь купюру в 100 рублей. Как раз чтобы получить сто баллов.

А еще я оделась так же, как на пробных экзаменах. Их я сдала очень хорошо, поэтому подумала, что та же одежда принесет мне удачу. Осталось дождаться результатов, чтобы подтвердить это.

Иван Журавлев, ученик школы № 2065:

— Мой ритуал — обязательно сходить в душ перед экзаменом. Знаю, что многие стараются не мыть голову перед ЕГЭ, чтобы не смыть знания. А у меня, наоборот, пунктик по этому поводу. Я рассуждаю так: если даже не сдам все идеально, зато буду выглядеть потрясающе. Хотя ни разу такого не было, чтобы я что-то провалил.

Камила Кафискина, ученица школы № 1245:

— Подруга рассказала мне, что несколько дней перед ОГЭ она не мыла голову, а на экзамен надела старое, свое самое любимое платье, которое ранее приносило ей удачу, и старые туфли. Сдала на отлично. Думаю, я попробую сделать то же самое.

Анна Пажитнова, учитель информатики:

— Однажды я была наблюдателем на ЕГЭ, и один ученик там вел себя странно — постоянно держал руку у рта и словно что-то грыз. Сначала я подумала, что он взял с собой что-то из еды.

А оказывается, он принес с собой на экзамен... гранитный камень! Видимо, фразу «грызть гранит науки» он воспринял буквально. Потом он признался мне, что это на удачу. Я порекомендовала просто положить его в карман. Кстати, экзамен он сдал хорошо.

Любовь Оболенская, учитель химии:

— У моего ученика, которому в этом году сдавать ОГЭ по химии, есть один иррациональный ритуал. Каждый раз, когда я давала ему задание для подготовки на дом, он его не выполнял или делал с кучей ошибок. И тогда он начал оставаться в кабинете химии и работать над заданием. Он говорил, что стены помогают ему выполнить все на отлично. Сначала меня это пугало, а потом привыкла, что он сидит в школе до вечера.