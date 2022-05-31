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Как москвичам получить бесплатную путевку в санаторий в 2022 году

Анастасия Харламова

Сюжет: 

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Общество
Как получить бесплатную путевку в санаторий в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения льготных санаторно-курортных путевок для горожан. В их числе ветераны войны и труда, люди с инвалидностью и неработающие пенсионеры. В этом году 245 тысяч москвичей смогут отдохнуть и поправить здоровье совершенно бесплатно. Как получить путевку и какие документы нужны для оформления — в материале «Вечерней Москвы».

Необходимые документы

С 1 июня подать заявление на портале mos.ru станет гораздо удобнее и быстрее. Количество заполняемых полей сократят до минимума. Заявителю необходимо будет указать только:

  • паспортные данные;
  • подтверждение регистрации в Москве;
  • сведения, доказывающие льготную категорию.

СНИЛС, паспортные данные и адрес регистрации теперь будут проверять автоматически в онлайн-режиме при подаче электронного заявления. Это позволит сократить количество ошибок и сэкономит время на обработку заявлений.

Также больше не нужно будет прикреплять копии пенсионных документов. Их запросят с помощью межведомственного электронного взаимодействия. В числе обязательных бумаг остается только скан медицинской справки по форме № 070/у.

После подачи заявления можно следить за своим местом в очереди на сайте департамента труда и социальной защиты населения.

Кто получает приоритет в очереди

Путевки на бесплатное санаторно-курортное лечение выдаются в порядке общей очереди. Тем не менее есть несколько категорий граждан, которые могут получить их первыми:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
  • ветераны войны из числа тружеников тыла;
  • реабилитированные лица, подвергшиеся политическим репрессиям;
  • лица, пострадавшие вследствие политических репрессий.

А дополнительную санаторно-курортную путевку для сопровождающих могут получить:

  • инвалиды I группы;
  • дети-инвалиды;
  • граждане, получившие вред здоровью в результате террористических актов;
  • детям в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов.

Противопоказания для санаторно-курортного лечения

Для санаторно-курортного лечения существует ряд противопоказаний. Например, туберкулез, эпилепсия, психические расстройства, паразитарные заболевания, инфекционные и хронические болезни в острой стадии.

Кроме того, при наличии заболеваний, сопровождающихся стойким болевым синдромом и требующим постоянного приема наркотических или психотропных веществ, будет отказано в путевке. С полным списком противопоказаний можно ознакомиться на mos.ru.

Как получить путевку, когда подойдет очередь

Заявитель получит уведомление от отдела социальной защиты населения города Москвы, когда подойдет его очередь. Сотрудники согласуют с льготником, в каком центре госуслуг «Мои документы» ему удобнее получить путевку. Ее выдают не ранее чем за месяц до даты заезда в санаторий, который выберет заявитель.

После получения необходимо обратиться к участковому терапевту, получить санаторно-курортную карту и можно отправляться на отдых.

Что входит в путевку

В путевки для льготных категорий граждан включено:

  • проживание в номерах площадью не менее 6 квадратных метров на одного человека;
  • диетическое и лечебное 5-разовое питание в соответствии с медицинскими показаниями;
  • культурные мероприятия.

Лечебные процедуры и медицинские услуги предоставляются по индивидуальным показаниям проживающего. Их виды и количество определяет лечащий врач санатория.

Куда можно поехать

Заявитель имеет возможность выбрать любой понравившийся ему санаторий при наличии мест. Москвичи могут поехать отдыхать в Подмосковье, в Костромскую, Тверскую, Владимирскую, Псковскую, Калининградскую, Ярославскую, Тамбовскую, Ивановскую, Тульскую, Брянскую область. А также в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарию и Мордовию.

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