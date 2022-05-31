Эксперт по недвижимости объяснил, почему трехкратный рост цен на жилье в Москве исключен

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Все опасения, связанные с ростом цен на недвижимость в Москве и Подмосковье, которые ожидаются в конце текущего года, не обоснованы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил представитель Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По его словам, спрос на недвижимость упал среди граждан еще в четвертом квартале прошлого года, а в этом году существенно возросла ипотечная ставка, увеличились риски потери рабочих мест, а у некоторых граждан снизились доходы. И это дополнительно привело к снижению спроса на приобретение недвижимости:

— Более того, в апреле мы наблюдали трехкратное сокращение спроса на ипотеку, в текущем месяце — двукратное. По этой причине прогнозировать, что цены на жилье вырастут еще на 30 процентов, на мой взгляд, как минимум не объективно.

Чтобы понять, как формируется цена на недвижимость, нужно анализировать не только затратную составляющую для постройки дома, но и всю систему, которая позволит получить стоимость даже на первичном рынке.

В качестве аргумента, который вынуждает застройщиков повысить цены на жилье в три раза в столичном регионе, они называют рост цен на строительные материалы, но такой подход, по мнению Апрелева, ошибочный:

— Даже на первичном рынке значительную стоимость жилья формирует цена на земельный участок, подключение к коммуникациям и лишь на третьем месте в смете расчетов располагаются материалы для возведения конструкции. От общей себестоимости дома это приблизительно 8–15 процентов.

По словам Апрелева, аналитики считают стоимость стройматериалов по мартовским показателям, а это период, когда отечественная валюта дважды просела, вызвав необоснованный рост на глобальном продовольственном рынке:

— Но сегодня же рубль не только отыграл свою платежеспособность, но и вырос по отношению к ключевыми иностранным денежным единицам.

Эксперт отметил, что это обстоятельство позволяет поставить под сомнение утверждение крупных игроков на рынке недвижимости, касающееся прогнозируемого увеличения цен на жилье. Более того, укрепившийся рубль, уточнил спикер, как раз дает основание предполагать, что цены на стройматериалы пойдут вниз.

— Это полностью исключает версию о том, что цены на жилье трехкратно взлетят в конце года. Как раз если смотреть на данные агрегаторов, то можно заметить, что уже сейчас в Москве цены на жилье снизились на один процент, и, скорее всего, такой темп продолжится.

Апрелев напомнил, что за последние два года цены на квартиры в столице и без того подросли на 30–40 процентов, что отбило желание граждан приобретать «свой угол» по высоким кредитным ставкам. Дополнительное повышение, как считает эксперт, может и вовсе привести к серьезному кризису на рынке недвижимости. А это невыгодно ни аналитикам, ни застройщикам, ни риелторам.

О том, что к концу 2022 года квартиры в новостройках и на вторичном рынке столичного региона могут подорожать на 20–30 процентов, сообщили СМИ, ссылаясь на экспертов Национального рейтингового агентства (НРА). Причина такой тенденции заключается в подорожании стройматериалов и сбоях в поставках зарубежной спецтехники.