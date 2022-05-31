Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Медсестра лично спасла жизни двадцати раненых солдат

Павел Воробьев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Медсестра лично спасла жизни двадцати раненых солдат
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых проявлениях мужества и героизма среди наших военных, участвующих в спецоперации по денацификации Украины.

Решающая атака

Медсестра лично спасла жизни двадцати раненых солдат Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Даниил Рыжков в составе мотострелкового взвода участвовал в освобождении от украинских националистов одного из населенных пунктов. Во время боя противник попытался окружить и отрезать взвод наших мотострелков от основных сил. Окружение грозило бойцам гибелью. Мгновенно оценив обстановку, Даниил скомандовал своим солдатам идти на прорыв, используя имевшийся БТР. Ведя на ходу огонь из пушки БТР и своих автоматов, мотострелки заставили противника отступить. Благодаря решительности младшего сержанта Рыжкова угроза окружения была снята, и мотострелки успешно выполнили боевые задачи по освобождению поселка.

Спасительница жизней

Медсестра лично спасла жизни двадцати раненых солдат Фото: Минобороны РФ

Старшина Галина Пидгурская служит в медицинской роте мотострелковой бригады. Неоднократно ей приходилось оказывать помощь раненым бойцам в полевых условиях под обстрелом противника. В ходе одного из ожесточенных сражений Галина лично вытащила из-под огня в безопасную зону 20 раненых солдат и оказала им первую помощь. При этом Пидгурская замаскировала пункт сбора раненых подручными средствами, чтобы уберечь пострадавших от новых вражеских обстрелов. После окончания боя она лично обеспечила бережную эвакуацию всех раненых в полевой госпиталь, чем спасла их жизни.

Мастер танкового боя

Медсестра лично спасла жизни двадцати раненых солдат Фото: Минобороны РФ

Командир танкового батальона подполковник Сергей Губанов получил приказ поддержать силами батальона наступление наших мотострелков на важный в оперативном отношении населенный пункт. Украинские националисты имели там сильно укрепленные позиции и большое количество военной техники. На подходе к поселку наши танкисты попали под минометный огонь, но Сергей быстро вывел свой батальон из-под обстрела. Затем, лично управляя командирской машиной, он участвовал в бою, одновременно руководя подчиненными. Под командованием Сергея Губанова экипаж его танка сумел уничтожить три вражеских танка, четыре БМП. Благодаря поддержке танкистов мотострелки смогли занять важный населенный пункт и выполнить поставленную задачу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления Обороной РФ:

—В Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» (запрещено на территории РФ), сформированного из радикалов и выпущенных уголовников, проводят карательные рейды так называемых эскадронов смерти, по ночам врываются в дома и подвергают насилию местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях.

Украина Солдаты Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте