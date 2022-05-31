Медсестра лично спасла жизни двадцати раненых солдат

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых проявлениях мужества и героизма среди наших военных, участвующих в спецоперации по денацификации Украины.

Решающая атака

Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Даниил Рыжков в составе мотострелкового взвода участвовал в освобождении от украинских националистов одного из населенных пунктов. Во время боя противник попытался окружить и отрезать взвод наших мотострелков от основных сил. Окружение грозило бойцам гибелью. Мгновенно оценив обстановку, Даниил скомандовал своим солдатам идти на прорыв, используя имевшийся БТР. Ведя на ходу огонь из пушки БТР и своих автоматов, мотострелки заставили противника отступить. Благодаря решительности младшего сержанта Рыжкова угроза окружения была снята, и мотострелки успешно выполнили боевые задачи по освобождению поселка.

Спасительница жизней

Фото: Минобороны РФ

Старшина Галина Пидгурская служит в медицинской роте мотострелковой бригады. Неоднократно ей приходилось оказывать помощь раненым бойцам в полевых условиях под обстрелом противника. В ходе одного из ожесточенных сражений Галина лично вытащила из-под огня в безопасную зону 20 раненых солдат и оказала им первую помощь. При этом Пидгурская замаскировала пункт сбора раненых подручными средствами, чтобы уберечь пострадавших от новых вражеских обстрелов. После окончания боя она лично обеспечила бережную эвакуацию всех раненых в полевой госпиталь, чем спасла их жизни.

Мастер танкового боя

Фото: Минобороны РФ

Командир танкового батальона подполковник Сергей Губанов получил приказ поддержать силами батальона наступление наших мотострелков на важный в оперативном отношении населенный пункт. Украинские националисты имели там сильно укрепленные позиции и большое количество военной техники. На подходе к поселку наши танкисты попали под минометный огонь, но Сергей быстро вывел свой батальон из-под обстрела. Затем, лично управляя командирской машиной, он участвовал в бою, одновременно руководя подчиненными. Под командованием Сергея Губанова экипаж его танка сумел уничтожить три вражеских танка, четыре БМП. Благодаря поддержке танкистов мотострелки смогли занять важный населенный пункт и выполнить поставленную задачу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления Обороной РФ:

—В Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» (запрещено на территории РФ), сформированного из радикалов и выпущенных уголовников, проводят карательные рейды так называемых эскадронов смерти, по ночам врываются в дома и подвергают насилию местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях.