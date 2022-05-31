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Сергей Собянин: Самозанятые поддерживают нашу экономику

Наталья Тростьянская
Общество
Сергей Собянин: Самозанятые поддерживают нашу экономику
Графический дизайнер Татьяна Половченя как самозанятая может работать из любого удобного ей места. Например, она спокойно может расположиться в любимом кафе, где под рукой всегда вкусный свежесваренный кофе. По словам девушки, так работа продвигается гораздо быстрее / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек, сообщил 31 мая мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Теперь они работают почти во всех сферах экономики столицы.

Рост самозанятости, по словам мэра, — один из важнейших трендов развития современного рынка труда. Новые технологии помогают людям самостоятельно найти применение своим талантам, поэтому вместо классического трудоустройства они выбирают работу на себя.

— Не обошла эта тенденция и Москву, где без товаров и услуг самозанятых давно уже невозможно представить себе повседневную жизнь, — написал Сергей Собянин. — Но никто даже не представлял себе подлинных масштабов этого явления, пока наш город не стал участником федерального эксперимента по внедрению специального налога на профессиональный доход.

Невысокий налог в 4–6 процентов от дохода позволил самозанятым выйти из тени, легализовать свой бизнес и расширить круг потенциальных клиентов. Сейчас на себя работают примерно 15 процентов от всех, кто трудится в Москве. В основном это художники, дизайнеры, программисты, репетиторы, курьеры, водители, строители и ремонтники.

— Самозанятость подходит студентам и молодым мамам, состоявшимся профессионалам и пенсионерам. Главное — желание найти достойное применение своим знаниям и талантам, — подчеркнул мэр.

Кондитер Ирина Ефимочкина оформила статус самозанятой три года назад.

— Я дарю людям свое кулинарное искусство в виде вкуснейших и изысканных тортов, нежных муссов, шоколадных десертов, — рассказала она.

По ее словам, для самозанятых сделали максимально удобную систему налогообложения и отчетности — никакой бумажной волокиты.

Плюсы самозанятости уже успела оценить и иллюстратор Дарья Краснова. В свободное от основной работы время она рисует на заказ.

— Самозанятость дает больше возможностей для заработка, чем если работать «в тени», — отметила иллюстратор. — Это уже другой уровень. Можно сотрудничать не только с физическими, но и юридическими лицами, размещать свои товары на маркетплейсах.

Графический дизайнер Кузьма Григорьев активно участвует в арт-маркетах с 2019 года. В этом же году он стал самозанятым и получил возможность свободно размещать рекламу в интернете.

— Налог на профессиональный доход становится серьезным источником пополнения городского бюджета, — добавил Сергей Собянин. — Только за январь — апрель 2022 года самозанятые перечислили в казну 2,3 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти города, со своей стороны, оказывают самозанятым поддержку. В Москве действуют различные программы бизнес-обучения.

По вопросам открытия и ведения собственного дела можно получить бесплатные консультации, позвонив по телефону (495) 225-14-14. Для специалистов есть сервис «Проекты и потребности» Московского инновационного кластера.

Кроме того, на портале mbm.mos.ru работает экосистема «Все о самозанятости от А до Я», где объединены меры поддержки, сервисы и услуги, которые доступны самозанятым.

КСТАТИ

В новом Центре национальных конных традиций на ВДНХ прошло первое после долгого перерыва соревнование — Кубок по конкуру.

— Зрители смогли оценить и яркое шоу, и сам Центр, который мы создаем вместе с «Кремлевской школой верховой езды» на базе исторических павильонов № 41, 42 и 43, — написал в соцсетях Сергей Собянин.

самозанятость Москва Сергей Собянин
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