Тайна переписки, бесплатное питание и адвокат: какие малоизвестные права есть у детей в России

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

1 июня в России ежегодно отмечается День защиты детей. Они наряду со взрослыми имеют ряд прав, однако не все о них знают. Какие малоизвестные права есть у детей, «Вечерней Москве» рассказала адвокат, старший юрист практики семейного права «BGP Litigation» Валентина Фролова.

По ее словам, дети имеют право на свободу от насилия, причем как со стороны взрослых, так и со стороны других детей.

— Дети должны знать, что если они подвергаются насилию дома или в школе, они могут искать помощь у взрослых, которым они доверяют. И любой взрослый (учитель, врач, психолог, родственник), знающий, что ребенку угрожает опасность, обязан сообщить об этом в органы опеки и попечительства. После этого уже органом опеки будут приняты меры по защите прав ребенка, — пояснила юрист.

Как и у взрослых, у детей есть право на тайну переписки, подчеркнула Фролова. Никто не может получать незаконный доступ к их аккаунтам в интернете и читать сообщения в переписке. Сами дети тоже не должны пытаться получить доступ к чужим аккаунтам: часто это воспринимается ими как шутка или игра, а на самом деле может быть проявлением травли, уточнила собеседница «ВМ».

Дети старше 15 лет самостоятельно дают согласие на медицинское вмешательство или отказываются от него, отметила юрист.

— Это значит, что дети вправе самостоятельно принимать важные решения о своем здоровье: например, по вопросу получения прививок и проведения обследований. Но при этом важно помнить, что скрыть от родителей факт получения медицинской помощи не удастся. Родители все равно имеют право получить информацию о состоянии здоровья ребенка в медицинском учреждении до достижения им совершеннолетия, — пояснила Фролова.

Специалист обратила внимание, что дети до 16 лет, пострадавшие от сексуализированного насилия, имеют право на бесплатную помощь адвоката. Для этого родители или законные представители должны подать следователю ходатайство об обеспечении участия адвоката. Профессиональный юрист будет присутствовать при проведении любых следственных действий с ребенком и станет основным контактным лицом для следователя, позволяя лишний раз не беспокоить родителей ребенка.

По словам собеседницы «ВМ», дети с ограниченными возможностями здоровья могут претендовать на создание специальных условий обучения.

— Например, ребенку могут предоставить услуги тьютора или ассистента, дополнительный выходной день, сократить объем домашнего задания. Сделать это может даже школьный психолого-педагогический консилиум, который часто видит ребенка и может объективно понять, в чем он нуждается, — рассказала Фролова.

Также дети с ограниченными возможностями могут получать бесплатное двухразовое питание, отметила собеседница «ВМ». Если ребенок учится в школе в очной форме, учебное заведение должно обеспечивать его таким питанием, пояснила юрист.

При домашней форме обучения ребенок тоже может получить питание, уточнила эксперт.

— Если ребенок обучается на дому, это право реализуется в форме выплаты денежной компенсации или выдачи сухого пайка. Причем в некоторых регионах (которых, к сожалению, сейчас меньшинство) у родителей есть право выбрать, в какой форме будет реализовано право ребенка. Родителям также важно помнить, что право на бесплатное питание подразумевает, что все имеющиеся у ребенка ограничения будут учтены. Поэтому, если у ребенка с ОВЗ есть какие-то ограничения по диете, родители должны принести в школу медицинское заключение и просить учесть эти ограничения в дальнейшем, — заключила юрист.