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200 московских учителей станут наставниками участников проекта «Билет в будущее»

Марьяна Шевцова
Общество
200 московских учителей станут наставниками участников проекта «Билет в будущее»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В рамках проекта профориентации школьников более 200 учителей московских школ пройдут необходимое обучение. Ежегодный проект профориентации школьников «Билет в будущее» дает возможность школьникам бесплатно пройти диагностики, пробы и определить свою профессиональную траекторию, а учителям — пройти обучение и повысить свою квалификацию. В прошлом году в проекте приняло участие свыше 40 тысяч московских учащихся.

— Ключевая задача проекта — выстроить и предоставить обучающимся системную модель взаимодействия в профессиональном самоопределении. Что особенно важно, этот путь московским школьникам помогают пройти педагоги-навигаторы, которые сопровождают детей на всех этапах проекта и помогают им сформировать индивидуальную образовательно-профессиональную траекторию развития в будущем. В этом году в рамках проекта пройдет обучение более 200 новых педагогов, — уточнила Ирина Жданова, директор Московского центра развития профессионального образования.

Самый активный этап «Билета в будущее» начнется 1 сентября 2022 года, во время которого московские школьники 6-11 классов начнут «примерять» разные профессии, востребованные в столице. Профессиональные пробы пройдут на базе высокотехнологичных площадок, мастерских и лабораторий 50 колледжей, подведомственных Департаменту образования и науки Москвы. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте Московского центра развития профессионального образования.

«Билет в будущее» — проект ранней профориентации школьников, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта в столице является Московский центр развития профессионального образования.

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