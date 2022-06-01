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«Они везде»: иммунолог Жемчугов объяснил, как защититься от клещей в городе

Анастасия Харламова

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Общество
Как защититься от клещей в городе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москвичи стали чаще заболевать боррелиозом после укуса клещей. В 2010 году в столице регистрировали почти 500 случаев, а в 2021-м — 1050. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», как защититься от клещей и что нужно знать, если все же не удалось избежать их укуса.

По его словам, в городе в наши дни клещи живут и в жилых дворах, и на детских площадках.

— Сейчас клещи обитают не только в парках и лесах Москвы, но и на улицах города. Они везде, где люди. Когда насекомое напьется крови, то падает там, где придется, и может уползти в любом направлении. Например, у меня была пациентка, которую укусил клещ на одном из московских кладбищ. Впоследствии она заразилась боррелиозом, — рассказал специалист.

Врач отметил, что при прогулках в лесопарковых зонах лучше надевать полностью закрытую одежду. Дома же важно проверять, не присосался ли клещ.

— Каждый человек должен предпринимать индивидуальные меры защиты. Я рекомендую ходить в парки города в закрытой одежде, чтобы было открыто минимум частей тела. После прогулки нужно полностью себя осмотреть со всех сторон, — пояснил Жемчугов.

Иммунолог подчеркнул, что если человек обнаружил на себе клеща, то нужно ехать в больницу за профессиональной медицинской помощью. Однако если такая возможность отсутствует, можно снять насекомое самостоятельно с помощью нехитрых манипуляций.

— Вы можете аккуратно вынуть клеща самостоятельно. Самый лучший вариант — это помазать его каким-нибудь керосином или машинным маслом. Насекомое дышит кожей, а эти средства закупоривают ему поры. Он задыхается и отваливается сам примерно через пять минут. Нужно лишь набраться терпения и подождать. Потом смажьте место укуса йодом и обязательно отнесите насекомое в лабораторию. Там его проверят на инфекции. В случае если вы захотите вывернуть клеща пинцетом, то внутри может остаться головка и начнется нагноение, — сказал эксперт.

Специалист заявил, что исследование клеща на боррелиоз проводят в течение трех дней. При положительных результатах нужно незамедлительно начинать лечение.

— Отмечу, что часто клещевой боррелиоз проявляется на коже человека. На месте укуса появляется большое красное пятно через пару дней. Это один из признаков заражения, который можно увидеть до результатов лабораторных исследований, — пояснил Жемчугов.

Иммунолог предупредил, что боррелиоз — это очень опасное заболевание. По его словам, оно может протекать бессимптомно в течение нескольких недель. Однако потом у зараженного появляются нестерпимые головные боли, онемение конечностей и ломота в суставах. Клещевой боррелиоз лечат антибиотиками. Длительность терапии зависит от своевременного обнаружения и масштабов распространения в организме, добавил эксперт.

Жемчугов подчеркнул, что без должного лечения человек может остаться инвалидом и полностью потерять работоспособность. Однако летальных случаев из-за этой болезни не наблюдается, заключил врач.

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