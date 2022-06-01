Амбиции тянут от моря до горя: почему Польша претендует на имперский статус

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Польша снова сыплет русофобскими выкриками. Конфликт на Украине заставил поляков вспомнить претензии на имперский статус, которому, как они считают, всегда мешала Россия.

Проблемы в отношениях России и Польши уходят в далекие века. Не так много спокойных эпох, когда мы жили в мире и согласии. И кажется, что нелюбовь к России является одной из доминант польского национального характера, которая стала результатом непростой истории.

Первое нашествие поляков на Русь относится к XI веку, когда первый же король Польши Болеслав Храбрый, набрав в войско несколько сотен германских рыцарей, взял древний Киев. В нашествии помогал сын Владимира I Крестителя князь Святополк Окаянный, злодейски убивший своих братьев Бориса и Глеба. Видимо, предательство было у него в крови, как и у многих русских, имевших дело с поляками. Скоро киевляне изгнали захватчиков и Святополка, который на Западе сошел с ума и умер.

Надо признать, в Средние века и вплоть до XVII столетия Польша по влиянию на европейскую политику заметно превосходила Россию (ослабленная татаро-монгольским нашествием Русь только в середине XVI века при Иване Грозном преодолела раздробленность и стала обретать подлинную государственность). После заключения унии с Великим княжеством Литовским в конце XVI века Речь Посполитая стала самым большим государством в Европе с территорией в один миллион квадратных километров.

Именно в ту эпоху зародился красивый миф о Польше «от моря до моря», то есть от Балтики до черноморского побережья. Хотя таких пределов она ни в какие времена не достигала. Однако миф по сей день терзает самосознание польских националистов.

В эпоху расцвета Польши, совпавшую со Смутным временем на Руси, ляхи привели в Москву целый выводок Лжедмитриев — претендентов на престол. Наконец, при полном безволии бояр иноземцы решили посадить в Кремле своего, настоящего царя — королевича Владислава. Пару лет он даже правил, пока ополчение Минина и Пожарского не выгнало чужаков. Кстати, Владислав стал-таки королем, но в Польше. Именно при нем на Украине началось восстание Богдана Хмельницкого. История — тугой и запутанный узел…

Минин и Пожарский. Художник: М. Скотти, 1850 год

Положительным итогом польских вторжений стали консолидация русского национального самосознания, конец Смутного времени и избрание первого царя из династии Романовых. Уверен, непомерные амбиции, вечные обиды, разъедающая здравый смысл гордыня — следствие ущемленного величия Речи Посполитой, которой не удалось реализовать имперские амбиции и сохранить влияние в Европе. Это тем более невыносимо, что Россия, которая звала поляков на царство, не только стала великой империей, но и пережила другие, рухнувшие. Мало того, страна, которую шляхтичи в грош не ставили и считали глухим медвежьим углом, надолго заключила в свои владения гордую Польшу. В жизни часто в основе нелюбви лежит обычная зависть…

Главной же причиной рухнувших амбиций шляхтичей, это признают лучшие польские историки и философы, стала нетерпимость к чужому мнению и культуре.

Российская, Османская, Британская империи при всем их разнообразии строились на взаимодействии с народами, которые входили в их состав. К примеру, трудно найти более тесный этнический союз, чем между русскими и татарами, которые прежде веками воевали. Целые династии выдающихся людей в разных сферах жизни: Ахматовы, Бердяевы, Бухарины, Чаадаевы, Кутузовы, Тургеневы и многие другие. А шляхта веками презирала украинцев и русинов, которые отвечали непримиримыми восстаниями.

По мнению ныне покойного польского историка Анджея Валицкого, который из-за неудобных для элиты суждений был вынужден уехать в США, в стране царят комплексы — неполноценности по отношению к Западу и превосходства по отношению к Востоку.

Самообман прочно вошел в национальный менталитет. Западные политики ловко используют эти миражи и мифы в своих целях. Россия начиная с XVIII века обретала могущество и все более угрожала превосходству Запада. Более удобного инструмента, чем Польша, копившая обиду за несостоявшееся величие, найти было невозможно. Поляков в войне с Россией использовал Наполеон Бонапарт. Потом Наполеон Третий поддержал польское восстание 1863 года, надеясь окончательно утопить Россию после Крымской войны.

Кстати, о Крымской войне. Хотя Польша была частью Российской империи, польские добровольцы служили в британской армии, за деньги Лондона сражались на Кавказе. Знаменитый авантюрист Теофил Лапинский (Теффик-бей), которого в Польше считают революционером, после Крыма возглавил армию черкесов, штурмовал Туапсе и Геленджик. Лапинский писал о русских: «Финно-татарский московит принял русский язык и религию и самое имя «русс». Долг всех индогерманских рас — создать фронт против беспрерывно приближающегося урагана с Востока. Необходимо полностью изолировать эту чудовищную державу, чтобы она не оказывала никакого влияния на судьбы Европы». Через много лет при маршале Юзефе Пилсудском русофоба-авантюриста посмертно наградили высшим орденом Польши.

После Октябрьской революции Польша обрела независимость. Однако полученных территорий было мало, а советское правительство казалось недолговечным. В 1919 году поляки форсировали Неман, как когда-то Наполеон, и вторглись на территорию Литовско-Белорусской Советской Республики. В мае их войско было усилено 70-тысячной французской армией Юзефа Халлера («голубая армия» по цвету мундиров).

В июне 1919 года Британия, Франция, США и Италия «уполномочили» поляков занять Украину. Те, в свою очередь, оккупировали Галицию и ликвидировали Западно-Украинскую народную республику.

В 1920 году поляки впервые за много веков вошли в Киев. В 1920 году Красная армия дошла до Варшавы, но силы Тухачевского потерпели поражение. Десятки тысяч пленных поляки сгноили в концлагерях. И я не понимаю, почему СССР и Россия никогда не предъявляли Польше претензии за массовое убийство, которое противоречит международным нормам обращения с военнопленными.

Подписание соглашения о сотрудничестве профсоюзов СССР и ПНР (Польской Народной Республикой) / Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Мир между СССР и Польшей был заключен в 1921 году. Границу на карте нарисовал английский лорд Керзон. Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия, где испокон веков жили белорусы и украинцы. Часть территорий удалось вернуть в 1939 году по пакту Молотова — Риббентропа, но далеко не все. Не понимаю, почему этот пакт в Польше и на Западе считают преступным, а географические упражнения английского лорда — прекрасными и благородными.

Польша первой в Европе вступила в тесные отношения с нацистской Германией. И опять же, побудительной причиной были совместные аппетиты в отношении восточного соседа, мечты прихватить территории СССР в границах 1772 года, о чем прямо говорил Пилсудский.

Польский дипломат Ян Каршо-Седлевский писал: «Через несколько лет Германия будет воевать с СССР, а Польша поддержит, добровольно или вынужденно, в этой войне Германию. Для Польши лучше до конфликта встать на сторону Германии, так как территориальные интересы Польши на востоке, прежде всего на Украине, могут быть обеспечены лишь путем заранее достигнутого польско-германского соглашения». В 1938 году эта позиция открыла возможность Мюнхенскому сговору. Гитлер заявил права на богатую Судетскую область Чехословакии, а Польша закрыла для СССР, который предлагал помощь, проход через свои территории. Сами поляки тоже поживились кусочком Чехословакии. Так что выпады по поводу пакта Молотова — Риббентропа — крокодиловы слезы.

После Второй мировой войны Сталин «утешил» поляков, прирезав огромные территории упраздненной Пруссии и добавив от СССР еще 27 тысяч квадратных километров с населением больше миллиона человек. Граница прошла на 5–30 километров восточнее линии Керзона. Аттракцион неслыханной щедрости!

СССР, несмотря на невосполнимые потери, в 1945 году безвозмездно передал Польше 40 тысяч голов крупного рогатого скота, 50 тысяч голов молодняка, 40 тысяч овец, 20 тысяч свиней, 150 тысяч тонн муки, десятки тысяч тонн хлопка и тканей. В 1945 году в Польше были восстановлены 16 тысяч колодцев, отремонтированы десятки километров мостов и дорог, вылечены 3,5 тысячи больных.

Руководители Польши вычеркивают из истории то, что может изобразить Россию в выгодном свете, и малюют ее черными красками. Если Польше не удалось стать великой, то исключительно по своей собственной вине. Искать причину неудач в соседях — признак недалекого ума, который обрекает на новые провалы.