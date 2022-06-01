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Врач рассказал, что будет с организмом, если исключить спорт из жизни

Марьяна Шевцова
Общество
Врач рассказал, что будет с организмом, если исключить спорт из жизни
Фото: Pexels

В здоровом теле здоровый дух! Движение — это жизнь! О спорт, ты мир! Все мы знаем, что спорт не только лучшее лекарство от плохого настроения, но и важная составляющая в жизни каждого человека. Но что же будет с организмом, если исключить спорт из жизни?

Жизнь современного человека невозможно представить без физической активности. Вот что рассказал нам об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Малоподвижный образ жизни опасен для всех. Он негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и даже сказывается на работе мозга. Недостаточная подвижность существенно повышает риски для здоровья, негативные последствия могут проявиться даже в относительно молодом возрасте, а со временем будут только усугубляться, — отметил он.

Почти каждый человек сейчас ведет сидячий образ жизни. Особенно люди, которые работают в офисе минимум 8 часов и не отводят глаза от монитора компьютера. Конечно, у них не остается сил и времени на физическую активность. Но это очень вредно для здоровья человека. Отсутствие тренировок повышает риск развития хронических заболеваний.

— Центры госуслуг и Департамент спорта города Москвы создали бесплатный проект для занятий спортом в столице — «Спортивные выходные». Это тренировки с профессионалами, которые проходят в парках в рамках проекта «Здоровая Москва». На прошлой неделе стартовал новый офлайн-сезон. В этот раз на площадках будут проходить функциональные тренировки, северная ходьба, йога, а также street stretching и dance mix, до или после которых есть возможность проверить состояние своего здоровья в павильонах. Записаться на них можно в центрах госуслуг или на сайте проекта «Спортивные выходные», — рассказала капитан проекта «Спортивные выходные» — сотрудник центров госуслуг Юлия Солодовникова.

Мы советуем всем заниматься спортом для здоровья организма и приглашаем как на офлайн-тренировки, так и на онлайн. Например, на RuTube-канале нашего проекта и официальной странице ВКонтакте проходят утренние зарядки. Присоединиться к ним можно в 07:00 с понедельника по пятницу. В выходные дни пользователям доступны полноформатные тренировки. Ждём всех у нас в проекте!».

Не стоит забывать, что благодаря спорту вырабатывается дофамин —гормон счастья или радости, который отвечает за восполнение энергии и позитивное настроение. Выбирайте себе тренировки по душе и будьте в тонусе вместе с проектом «Спортивные выходные».

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