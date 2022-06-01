Артисты Большого Московского цирка поздравили маленьких пациентов

Артистка Большого Московского цирка Ева Запашная (справа) и 8-летняя Милана Вахнина в актовом зале Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Обе девочки перенесли операцию на сердце в этой клинике и чувствуют себя отлично / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

1 июня артисты Большого Московского государственного цирка поздравили маленьких пациентов Медцентра имени Бакулева с Днем защиты детей.

Артистке цирка Еве Запашной всего 12 лет, но возраст не мешает девочке выходить на арену в разных жанрах.

— Я участвую в джигитовке, дрессирую попугаев и выступаю с хулахупами — кручу обручи. Мечтаю о воздушной акробатике, но пока по возрасту не прохожу. А сегодня у меня особенный день — необычное выступление, — улыбается девочка. — Я буду играть на фортепиано.

2 февраля в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Еве сделали операцию на сердце.

— Мне очень хочется выразить безмерную благодарность врачам центра. Конечно, я никогда этого не забуду и всегда буду говорить «спасибо», — говорит юная артистка. — А еще мне хочется поддержать ребят, которые находятся здесь на лечении и реабилитации.

Музыка. Свет. Зал замер. На сцену вышли артисты балета в ярких необычных нарядах. Глаза детей восторженно заблестели.

Танцоров балета сменяют клоуны. Дети хлопают в ладоши. Малыши на мгновение забыли об уколах, капельницах, болях.

— Каждый год мы выступаем в детских домах, онкологических больницах, медицинских центрах, — рассказывает главный администратор Большого Московского цирка, заслуженная артистка России Елена Бараненко. — Эти концерты благотворительные. Артисты выступают бесплатно, но участвовать в программах мечтают все: акробаты и дрессировщики, клоуны и фокусники, танцоры и жонглеры. Цирк дарит радость и надежду взрослым и детям. А хорошее настроение способствует выздоровлению.

Привезти в больницу слонов и тигров невозможно — условия не позволяют. Однако организовать волшебное увлекательное шоу цирковым артистам удалось. Особый восторг у публики вызвали забавные собачки семьи Александровых.

— Составляя программу для выступления на сцене больницы, нам пришлось отказать многим артистам — желающих было слишком много, — говорят народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные.— Но у всех еще будет возможность выступить в других благотворительных программах. Мы часто выезжаем к детям, которые не могут приехать в цирк. Желаем им выздоровления. Сегодня — День защиты детей. Врачи — главные защитники детства. Хотелось бы пожелать, чтобы все медицинские работники получали высокую зарплату и сидели бы без работы, потому что все дети на Земле были бы здоровы!

Одна из зрительниц — восьмилетняя Милана Вахнина — на праздник пришла с веточкой сирени. Ее девчушка хотела бы подарить понравившемуся артисту. Милане сделали операцию на сердце в 2018 году, и, по словам ее мамы Эльмиры, теперь два раза в год она приезжает в Центр имени Бакулева на реабилитацию.

— Когда надо ехать сюда, я радуюсь, — смеется Милана Вахнина. — Все медсестры и врачи мне знакомы. Они добрые и заботливые. А еще, когда приезжают артисты из цирка, тут бывают самые настоящие праздники. Это очень весело!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Голухова, директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева:

— Наш национальный медицинский исследовательский центр — ведущий в России, Европе и мире, мы выполняем самое большое число операций у детей. В год мы проводим более 2,5 тысячи операций по поводу врожденного порока сердца. Из них порядка тысячи — новорожденным, которым несколько дней, и младенцам до одного года.