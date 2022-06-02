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Как строили систему вентиляции в московском метро

Геннадий Окороков

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Как строили систему вентиляции в московском метро
1934 год. Группа комсомольцев-метростроевцев читает листовки, выпущенные выездной бригадой «Комсомольской правды» / Фото: РИА Новости

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В субботу, 2 июня 1934 года, «Вечерняя Москва» рассказала читателям, как будет «дышать» будущий Московский метрополитен.

Вопрос о вентиляции подземки был одним из самых важных. Несмотря на то что при проектировании и строительстве метро тщательно изучался опыт зарубежных стран, стало ясно: многое, что было эффективным в Париже, Лондоне или Нью-Йорке, в Москве не подойдет.

«В Париже плохо вентилируются тоннели и станции метро… Станции метро встречают парижан душным и влажным воздухом, напоминающим воздух прачечной», — писала газета. Разумеется, при проектировании столичной подземки на это обратили внимание и заранее подумали о комфорте пассажиров.

«Сейчас в отделе теплосантехники Метропроекта уже полностью закончен проект вентиляции метро. В тоннелях мелкого заложения — в Сокольниках, на Остоженке и Арбате — через каждые 100–150 метров строится вентиляционная шахта. Эта шахта — на поверхности она будет иметь вид киоска или будки — создает сообщение между наружным и тоннельным воздухом.

Циркуляцию воздуха, тягу, будет создавать поршневое действие проходящих в тоннеле поездов», — писала газета. Казалось бы, а что тут необычного. Так же вентилируются метро и за границей. Но нет! В Москве должно быть лучше.

«На станциях, где скапливается много пассажиров, естественная вентиляция уже недостаточна. Свежий воздух будет нагнетаться на станции вентиляторами, а испорченный — удалять с перегонов через вытяжные шахты», — объясняла читателям «Вечерка».

А как быть на глубоких участках? «Для вентиляции тоннелей и станций глубокого заложения будут использоваться стволы действующих сейчас шахт. В стволах шахт будут работать мощные вентиляторы новейшей системы». Такая система вентиляции остается в метрополитене и сегодня.

Принцип регулирования температуры воздуха сегодня тоже остается тем, какой был тогда. «Летом вентиляторы нагнетают воздух на станции и вытягивают его с перегонов. Зимой же воздух сперва подается в тоннели для того, чтобы дойдя до станции, он успел согреться», — читали в газете.

Основные принципы поддержания постоянной температуры воздуха в Московском метрополитене с тех пор остались неизменными. Но, конечно, оборудование за многие годы работы менялось на более современное. Сегодня на каждой станции контролируется не только температура воздуха, но и другие его параметры — количество примесей и прочее.

ЦИФРА

3 раза в сутки воздушные массы на станциях Московского метрополитена полностью обновляются.

КСТАТИ

Исполнилось 103 года женщине-первопроходцу метро — Зинаиде Галкиной. На строительство подземки она пришла в 16 лет. Зинаида Галкина вела учет в отделе кадров, а через месяц ее перевели работать в шахту лебедчицей на строительство наклонного хода «Белорусской».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Добровольцы для строительства метрополитена ехали со всей страны. Много было их и из республик Поволжья. Для них выпускали даже стенгазеты на татарском и башкирском языках.

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