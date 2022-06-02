Рекордное количество школьников и студентов колледжей приняли участие в инклюзивном фестивале

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В этом году к команде Московского фестиваля «1+1»: равные условия — равные возможности присоединились около 11 тысяч ребят в возрасте от 5 до 20 лет, 6 тысяч из них – дети с особыми образовательными потребностями. Эта цифра стала рекордной за всю историю фестиваля, который проходит с 2015 года.

Фестиваль проводился по двум направлениям — художественно-творческому и интеллектуально-познавательному. Так, лучшую концертную программу представила команда школы № 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина, а афишу — ребята из школы №1191. Высоко жюри оценило видеотрейлер команды Московского государственного образовательного комплекса и видеоролик школы № 1741, а также культурно-познавательный маршрут ребят из школы № 1238 и викторину учеников школы № 285 имени В.А. Молодцова.

— Инклюзивный принцип формирования коллективов позволяет решать сразу несколько воспитательных задач. Одни ребята учатся принимать, понимать и конструктивно общаться с теми, кто не похож на остальных. А дети с особенностями в развитии получают возможность социализироваться, раскрыть свои творческие способности, поверить в собственные силы, выйти на большую сцену наравне со сверстниками и почувствовать себя успешными, — отметила директор Городского психолого-педагогического центра Любовь Олтаржевская.

Всего в этом году на участие в Московском фестивале «1+1»: равные условия — равные возможности подали заявки 226 коллективов образовательных организаций города. Это 200 общеобразовательных и 12 коррекционных школ, 10 образовательных учреждений профессионального образования, 2 Центра детского творчества, Комплексный реабилитационно-образовательный центр, Воскресная школа. Оператором мероприятия выступил Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы. Соорганизатор интеллектуально-познавательного направления — Экспертно-консультативный совет родительской общественности.