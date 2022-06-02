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«Корона», «Королева» и «Лондонские каникулы»: топ-6 фильмов и сериалов о жизни Елизаветы II

Игорь Синельников
Общество
«Корона», «Королева» и «Лондонские каникулы»: топ-6 фильмов и сериалов о жизни Елизаветы II
Фото: twitter/RoyalFamily

Великобритания отмечает 70-летний юбилей правления Елизаветы II. Королева является самым долгоправящим монархом в истории страны, поэтому про нее снято большое количество фильмов и сериалов. «Вечерняя Москва» собрала подборку самых популярных из них.

«Корона»

Сериал о жизни королевы, сценарий к которому написал Питер Морган, специализирующийся на кинокартинах о королях и королевах. Первый сезон сериала вышел в ноябре 2016 года. Сюжет начинается со свадьбы с принцем Филиппом, которая произошла незадолго до коронации. Роль королевы в первых двух сезонах играла Клэр Фой. В дальнейшем главную роль отдали Оливии Колман, которая играла повзрослевшую королеву. Критики поставили фильму высокую оценку за режиссуру, актерскую игру, операторскую работу, а также исторически точную передачу эпохи правления Елизаветы II. «Корона» получила значительное количество наград, в том числе, «Золотой глобус», «Эмми» и др.

«Королева»

Сценарий для этого фильма также написал Питер Морган. В нем рассказывается, как после трагической гибели принцессы Дианы в автокатастрофе королева остается наедине с собой в замке Балморал. В это время англичане ждут от Елизаветы публичных заявлений. Премьер-министр Тони Блэр пытается предупредить королеву, что такое поведение отвернет от нее граждан страны. Хелен Миррен, исполнившая в фильме роль Елизаветы, позже получила ряд наград (в том числе, «Оскар» за лучшую женскую роль), а сам фильм номинировался на «Оскар» как «Лучший фильм года».

«Лондонские каникулы»

В основе сюжета фильма лежат реальные события. Действия происходят в столице Великобритании в ночь на 9 мая 1945 года, когда Европа праздновала День Победы. Принцесса Маргарет вместе с будущей королевой в сопровождении двух офицеров отправляются в город, чтобы ощутить чувство ликования вместе с нацией. Елизавета и Маргарет попадают в самые разные приключения, в результате чего возвращаются во дворец на шесть часов позже оговоренного времени. В реальности Маргарет и Елизавета успели вернуться во дворец к часу ночи, как и было положено.

«Гайд-Парк на Гудзоне»

Сюжет фильма основан на личных дневниках Маргарет Сакли (кузины американского президента Фрэнка Делано Рузвельта), которые были найдены после ее смерти. В «Гайд-Парке на Гудзоне» рассказывается о визите Елизаветы II и принца Филиппа в Америку в 1939 году, во время которого развивается роман Рузвельта и Сакли. Роль королевы исполнила Оливия Колман, позже она выступит в этой же роли в сериале «Корона». «Гайд-Парк на Гудзоне» получил противоречивые оценки критиков, некоторые из которых отмечали, что фильм получился небрежным и неправдивым.

«Королевский корги»

В комедийном мультфильме «Королевский корги» рассказывается выдуманная история о любимых собаках королевы — корги. Однажды любимец Елизаветы покидает Букингемский дворец, спасаясь от политических интриг. Теперь ему придется доказать, что он на самом деле является королевским. Королеву в мультфильме озвучила Джули Уолтерс.

«Елизавета II: Семейная история»

Документальный фильм 2016 года приурочен к 90-летнему юбилею королевы. В нем представлены не только архивные кадры, но и кадры, снятые самой королевой, принцем Филиппом, принцессой Маргарет и др. Эти кадры никогда не демонстрировались публично и были взяты из личного архива королевы. Критики положительно восприняли фильм.

Справка

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Ее правление началось 8 февраля 1952 года, после смерти отца, короля Георга VI. Является действующим монархом в 14 государствах: Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее и др. Елизавета II — самый долгоправящий и старейших монарх в истории Великобритании.

20 ноября 1947 года Елизавета II вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, бывшего принца Греческого и Датского. Их союз оказался самым долгим королевским браком в мировой истории: он длился 73 года, до смерти принца Филиппа в апреле 2021-го.

У королевы есть четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. Также у Елизаветы есть восемь внуков и 12 правнуков.

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