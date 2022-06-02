Рак простаты: почему возникает опасная мужская болезнь

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Согласно данным медицинского сообщества, в 80 процентах случаев рак предстательной железы возникает у представителей сильного пола после 70 лет. Причины недуга разные: наследственная предрасположенность, мутация генов и другие серьезные процессы. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие еще факторы провоцируют развитие онкологии и какие методы борьбы с ней применяются.

По словам врача-уролога, андролога и специалиста по мужскому здоровью Евгения Грекова, рак простаты — это заболевание, которому действительно подвержены мужчины старше 70 лет. Соответствующие данные, по его словам, подтверждает в том числе и главный уролог России, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

В его статье было указано, что в 80 процентах случаев у мужчин после седьмого десятка наблюдается рак предстательной железы. Факторы, которые провоцируют возникновение онкологического процесса, связаны с понижением тестостерона и иных половых гормонов в организме.

Данный процесс запускается после 40 лет, но парадокс в том, что сама болезнь активируется лишь в пожилом возрасте, у молодых людей данный недуг не встречается, подчеркнул собеседник «ВМ».

Наследственный анамнез тоже является фактором, который может стать причиной возникновения болезни:

— Развитие рака предстательной железы становится также возможным, если у пациента наблюдается мутация в гене CHEK2. У носителей этого мутированного гена велика вероятность появления онкологической проблемы не только в виде рака предстательной железы, но и колоректального рака.

В дополнительную группу риска входят и те, у кого имеются лишний вес и повышенный уровень инсулина. Греков заметил: чтобы вовремя выявить недуг, нужно в обязательном порядке после 40 лет проходить диагностику онкологических заболеваний. Прежде всего это общий анализ на наличие в крови простатического специфического антигена (ПСА). Дополнительно проводится тест на ПСА-3, с помощью которого исследуются клетки простаты в моче. Для проведения первого анализа берется биоматериал из крови, во втором случае — из мочи.

По словам уролога, диагностика также предполагает проведение магнитно-резонансной томографии с контрастированием простаты.

Лечение рака простаты включает в себя комплексный подход. Это хирургическое лечение, радиотерапия или брахитерапия, а также применение HIFU-терапии (фокусированный ультразвук высокой интенсивности — прим. «ВМ»):

— Самый кардинальный метод лечения — это нервосберегающая радикальная простатэктомия, то есть операция, предусматривающая полное удаление предстательной железы, но со сбережением нервных окончаний.

Эксперт отметил, что на ранних стадиях рак простаты является довольно простым заболеванием, когда можно воспользоваться менее инвазивными методами, как радиотерапия, позволяющая мужчине жить качественной жизнью даже после медицинских процедур.

При самых запущенных формах недуга врачи проводят уже радикальную простатэктомию без сохранения нервных окончаний, что снижает качество половой жизни пациента, но сохраняет его жизнь, заключил специалист.

В начале июня папарацци запечатлели знаменитого британского музыканта и исполнителя Элтона Джона в аэропорту Лейпцига. Музыкант возвращался домой после выступления. Он передвигался в инвалидной коляске, вызвав тем самым тревожные чувства у поклонников. По словам очевидцев, певец выглядел слабым.

СМИ сообщают, что у Элтона выпадает прямая кишка. Также еще в 2017 году ему диагностировали рак простаты. Во время удаления опухоли автор знаменитых треков чуть не скончался из-за осложнений на операционном столе.