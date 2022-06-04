«План по возвращению»: психолог Зберовский рассказал, как удержать мужа в семье

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Семейные отношения — штука хрупкая. Многие браки переживают кризисы, но не всем удается с ними справиться, особенно если муж завел любовницу. Семейный психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», какими методами нужно воспользоваться жене, чтобы удержать мужа и спасти союз.

По его мнению, если женщина тайно узнала, что у мужа есть любовница, нужно действовать осторожно.

— Если жена узнала, что у мужа есть любовница, но муж об этом не догадался, то не нужно скандалить и устраивать разборки. Женщина должна проанализировать, какие ошибки в семейной жизни она допустила. Чаще всего к ним относится нехватка секса, проблема с лишним весом, изменения во внешности или характере. Особенно после 45 лет мужчины начинают молодиться. Успешный и состоявшийся человек хочет видеть рядом с собой соответствующую спутницу. Жене нужно объективно посмотреть на себя со стороны и понять, что она может изменить в лучшую сторону, — рассказал специалист.

Эксперт считает, что женщина должна создать супругу комфортные условия рядом с собой и полностью поменять свое поведение.

— Нужно окружить мужа комфортом и заботой, чтобы он не хотел проводить время с любовницей. Я всегда говорю своим клиенткам, которые хотят вернуть мужей, что необходимо поменять свою линию поведения. Иначе нет смысла напрягаться и возвращать его, потому что через полгода он опять найдет себе любовницу на стороне и захочет уйти к ней, — сказал он.

Зберовский рассказал, что жена может придумать разные совместные виды досуга, чтобы вновь заинтересовать собой мужа. А если есть возможность стать ему полезной в работе, то это очень быстро сблизит супругов.

— Обычно любовницы более общительны, чем супруги. Мужчинам нравится выходить с ними в общество. В то время как жены любят сидеть дома и посещать ресторан по праздникам. Я советую стать более легкой в общении и проявлять инициативу относительно совместного отдыха вне дома. Восстановите свою жизненную активность. Также узнайте, может ли вас сплотить с мужем общая рабочая деятельность. По статистике 70 процентов любовниц — это девушки с работы. Я советую жене приезжать к супругу на работу с пиццей или забирать его на бизнес-ланч. Покажите мужчине, что вы хотите проводить вместе с ним больше времени, и предлагайте ему варианты досуга в зависимости от его и ваших предпочтений, — подчеркнул семейный психолог.

Эксперт уверен, что жена может возобновить хорошие отношения с мужем с помощью детей. А более тесное общение с его семьей и друзьями пойдет только на пользу.

— Можно активнее привязать мужчину к детям. Придумайте совместные виды деятельности, которые будут интересны для папы и детей, чтобы укрепить их связь. Также постарайтесь наладить отношения с близкими людьми мужа, с друзьями и родственниками, — добавил специалист.

Зберовский рассказал, что правильная стратегия поведения жены в течение нескольких месяцев позволит наладить хорошие отношения и соперница уйдет из жизни супругов. Однако если жена не готова к борьбе, то возможны любые исходы.

— Бывает, что всего за несколько месяцев тихой спланированной борьбы женщина побеждает любовницу. Супруга закрывает мужчине те дефициты, которые у него были в браке. Если любовная связь мужчины с любовницей не такая сильная, они недолго вместе, у них нет внебрачных детей, то все должно получиться удачно. Однако если жена понимает, что ей сложно тягаться с любовницей, например, по внешним данным, или мужчина действительно влюблен в соперницу, то лучше идти на скандал с обострением. Но тогда нужно быть морально готовой к разводу, — сказал он.

Эксперт заявил: если муж все-таки решил уйти к любовнице, необходимо создать ему максимально дискомфортные условия жизни.

— Один из главных инструментов при выявлении измены мужа и его решении уйти из семьи — это надавить на совесть и чувство вины в ближайшие пару недель после выяснения отношений и разделить имущество. Сделайте так, чтобы вам и детям досталось как можно больше, а любовнице — как можно меньше. В случае когда мужчина уходит практически без ничего или мало с чем, он перестает быть интересен его новой возлюбленной. Соперница теряет мотивацию быть с этим мужчиной. Также спустя время он может понять, что ему некомфортно жить в новых условиях, и захочет вернуться, — рассказал психолог.

Собеседник «ВМ» подытожил: если все же состоялся развод и муж ушел к другой, а жена мечтает его вернуть, то выход есть! Нужно доброжелательно общаться с бывшим мужем, настаивать на совместном проведение времени с детьми. Это будет злить любовницу и накалять их отношения. В конечном итоге муж может вернуться. А если удастся восстановить интимные отношения, будьте уверены — скоро он будет только ваш.