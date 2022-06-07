Заправляемся с кешбэком этим летом

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Слово «кешбэк» прочно вошло в арсенал россиян. Причем порадовать клиентов возвратом части потраченных средств на банковскую карту предлагают как отдельные компании, так и государство в рамках популярных программ, например, туристического кешбэка. Этим летом получить топливо в Москве и Московской области, которые традиционно привлекают автотуристов, на заправках «Лукойл» с повышенным кешбэком могут подписчики МТС Premium.

С 1 июня по 31 августа на заправках нефтяной компании «Лукойл» в Московском регионе действует акция, по которой подписчики МТС Premium смогут выгодно для себя купить топливо и другие товары.

Чтобы получить обратно часть потраченных на топливо и другие товары средств, подписчику опции мобильного оператора нужно зарегистрироваться в программе лояльности «Заправься с выгодой» и оплатить покупку любой картой МТС Банка. Кешбэк начисляется баллами на карту программы лояльности.

За покупку на заправке нефтяной компании топлива или других товаров владельцы стандартных банковских карт также получат кешбэк. При оплате премиальной картой банка компании сумма кешбэка будет чуть выше. В целом схема проста: чем чаще клиент будет совершать покупки, тем выше будет его уровень в программе лояльности, и тем больше денег вернется на его карту.

В премиальную подписку компании также входят 50 ГБ мобильного интернета, музыка, онлайн-кинотеатр, подписка на самокаты, скидка на каршеринг и многое другое.

Подключить подписку могут абоненты всех операторов сотовой связи на сайте оператора.