Российские военнослужащие продолжают демонстрировать профессионализм и решимость во время спецоперации

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ обходит территорию комбината «Азовсталь» с целью разминирования / Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите ДНР И ЛНР от украинских неонацистов.

Грамотная тактика привела к победе

Ефрейтор Роман Антонов в составе подразделения вытеснял националистов из населенного пункта, который был стратегически важен для продвижения войск. Во время движения по территории подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским десантникам. Бой длился четыре часа: ефрейтор Антонов лично уничтожил из стрелкового оружия более десяти националистов и две единицы техники противника.

Роман оценил превосходящие кратно силы врага и принял решение отвести личный состав к окраинам населенного пункта, где, выиграв время, организовал временный оборонительный рубеж. Личный состав под руководством Антонова принял бой с подошедшим вплотную противником, уничтожил вражеский бронетранспортер, а также более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики были вынуждены отступить.

Ликвидировал полсотни радикалов

Перед батальонно-тактической группой российских военных стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов. Сержант Сергей Ртищев руководил работой артиллерийского расчета, который должен был поразить националистов, находящихся на подступах к городу в укрепленных позициях. Расчет орудия под командованием сержанта Ртищева вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам, обеспечивая артиллерийскую поддержку наступающим российским подразделениям. Грамотное руководство Сергея помогло артиллеристам уничтожить более 20 стратегически важных целей и почти 50 радикалов. Так территория перешла под контроль российских военных.

Обнаружил позиции противника

Перед мотострелковой ротой, в составе которой действовал сержант Михаил Байкара), была поставлена задача — освободить населенный пункт, который основательно заняли вооруженные боевики. Во время наступления Михаил обнаружил опорный пункт противника. Он выбрал замаскированное место для атаки и открыл огонь по радикалам. Таким образом Михаил уничтожил более десяти националистов, а также боевую машину пехоты. Это позволило взять штурмом опорный пункт противника. Там были обнаружены карты с позициями националистов. Российские военнослужащие смогли быстро и беспрепятственно войти в населенный пункт и освободить его от противника.

1/3 Ефрейтор Роман Антонов / Фото: Минобороны РФ 2/3 Сержант Сергей Ртище / Фото: Минобороны РФ 3/3 Сержант Михаил Байкара / Фото: Минобороны РФ

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Виктория Еремина, ученица 6-го класса МБОУ ООШ № 2 города Углегорска (о. Сахалин):

— Здравствуйте, наши дорогие защитники, уважаемые участники специальной военной операции на Украине! Я знаю, что нет ничего страшнее войны, и я хочу поблагодарить вас за вашу смелость, мужество, ваш героический воинский труд. Каждый день вам приходится рисковать жизнью, снова и снова идти в бой, чтобы дети Донбасса могли мирно жить, радоваться солнышку, ходить в школу. От вас зависят спокойствие и мир над головами всех граждан России. Вам сейчас нелегко, вы находитесь далеко от дома.

Знайте: вас всегда ждут ваши родные, друзья и близкие. Мы верим в вас, верим в победу Российской армии. Ты служи, солдат, и знай: дома ждут тебя родные, ведь в родном краю, солдат, нужны именно такие. Дорогие герои, возвращайтесь поскорее домой живыми и здоровыми.

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