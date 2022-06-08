Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Российские военнослужащие продолжают демонстрировать профессионализм и решимость во время спецоперации

Анна Михайлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать профессионализм и решимость во время спецоперации
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ обходит территорию комбината «Азовсталь» с целью разминирования / Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите ДНР И ЛНР от украинских неонацистов.

Грамотная тактика привела к победе

Ефрейтор Роман Антонов в составе подразделения вытеснял националистов из населенного пункта, который был стратегически важен для продвижения войск. Во время движения по территории подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским десантникам. Бой длился четыре часа: ефрейтор Антонов лично уничтожил из стрелкового оружия более десяти националистов и две единицы техники противника.

Роман оценил превосходящие кратно силы врага и принял решение отвести личный состав к окраинам населенного пункта, где, выиграв время, организовал временный оборонительный рубеж. Личный состав под руководством Антонова принял бой с подошедшим вплотную противником, уничтожил вражеский бронетранспортер, а также более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики были вынуждены отступить.

Ликвидировал полсотни радикалов

Перед батальонно-тактической группой российских военных стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов. Сержант Сергей Ртищев руководил работой артиллерийского расчета, который должен был поразить националистов, находящихся на подступах к городу в укрепленных позициях. Расчет орудия под командованием сержанта Ртищева вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам, обеспечивая артиллерийскую поддержку наступающим российским подразделениям. Грамотное руководство Сергея помогло артиллеристам уничтожить более 20 стратегически важных целей и почти 50 радикалов. Так территория перешла под контроль российских военных.

Обнаружил позиции противника

Перед мотострелковой ротой, в составе которой действовал сержант Михаил Байкара), была поставлена задача — освободить населенный пункт, который основательно заняли вооруженные боевики. Во время наступления Михаил обнаружил опорный пункт противника. Он выбрал замаскированное место для атаки и открыл огонь по радикалам. Таким образом Михаил уничтожил более десяти националистов, а также боевую машину пехоты. Это позволило взять штурмом опорный пункт противника. Там были обнаружены карты с позициями националистов. Российские военнослужащие смогли быстро и беспрепятственно войти в населенный пункт и освободить его от противника.

Ефрейтор Роман Антонов / Фото: Минобороны РФ
1/3
Ефрейтор Роман Антонов / Фото: Минобороны РФ
Сержант Сергей Ртище / Фото: Минобороны РФ
2/3
Сержант Сергей Ртище / Фото: Минобороны РФ
Сержант Михаил Байкара / Фото: Минобороны РФ
3/3
Сержант Михаил Байкара / Фото: Минобороны РФ

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Виктория Еремина, ученица 6-го класса МБОУ ООШ № 2 города Углегорска (о. Сахалин):

— Здравствуйте, наши дорогие защитники, уважаемые участники специальной военной операции на Украине! Я знаю, что нет ничего страшнее войны, и я хочу поблагодарить вас за вашу смелость, мужество, ваш героический воинский труд. Каждый день вам приходится рисковать жизнью, снова и снова идти в бой, чтобы дети Донбасса могли мирно жить, радоваться солнышку, ходить в школу. От вас зависят спокойствие и мир над головами всех граждан России. Вам сейчас нелегко, вы находитесь далеко от дома.

Знайте: вас всегда ждут ваши родные, друзья и близкие. Мы верим в вас, верим в победу Российской армии. Ты служи, солдат, и знай: дома ждут тебя родные, ведь в родном краю, солдат, нужны именно такие. Дорогие герои, возвращайтесь поскорее домой живыми и здоровыми.

Почитать другие обращения к военнослужащим можно на сайте: veteransrussian.ru.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Все мнения
О проекте