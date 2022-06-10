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Для школьников проведут лекцию на тему: «Эффективная медиаречь»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Для школьников проведут лекцию на тему: «Эффективная медиаречь»
Фото: Игорь Иванздиков/Вечерняя Москва

В рамках проекта «Молодое Перо» - школа юного журналиста, 14 июня состоится лекция на тему: «Эффективная медиаречь». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Лекцию проведет Лидия Евгеньевна Малыгина – доктор филологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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