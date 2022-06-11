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Сотрудник «фабрики смерти»: как советский солдат служил гитлеровской Германии

Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Сотрудник «фабрики смерти»: как советский солдат служил гитлеровской Германии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ФСБ рассекретила уникальные архивные документы военного трибунала от 1973 года по делу о государственной измене во время Великой Отечественной войны. Обвиняемый — кандидат исторических наук Александр Потемин с 1942 по 1943 год служил переводчиком в секретной военной полиции гитлеровской Германии. Архивные документы пролили свет на историю перебежчика, который долгие годы после войны жил в Советском Союзе и, казалось бы, избежал наказания, ведь суд над ним состоялся только в январе 1973 года. Подробнее о деле советского коллаборациониста — в материале «Вечерней Москвы».

От советского человека до гестаповца

Службу в советской армии Александр Потемин начал в 1940 году, еще до начала военных действий.

В сентябре 1941 года Потемин и его отряд попали в плен к немцам. Через несколько дней ему удалось бежать, однако он остался жить на временно оккупированной захватчиками территории — в селе Варва Черниговской области. В феврале 1942 года бежавший пленник был арестован местным полицейским и доставлен в тюрьму города Прилуки.

Находясь в тюрьме, Потемин добровольно поступил на службу к врагу и стал переводчиком немецкой тайной полевой полиции, в задачи которой входило охранять тыл гитлеровской армии на Сталинградском направлении. Отряд занимался выявлением, арестами, истязаниями и расстрелами советских военнослужащих, партизан, разведчиков, активистов и подпольщиков.

Сотрудник «фабрики смерти»: как советский солдат служил гитлеровской Германии Фото: Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

При поступлении в этот карательный орган Потемин дал обязательство на верность службе гитлеровской Германии, а также — о неразглашении попавших к нему сведений. После этого ему выдали соответствующие должности солдатский паек, форму и огнестрельное оружие.

С марта по сентябрь 1942 года деятельность Потемина как сотрудника немецкой тайной полиции развернулась на территории Черниговской, Ростовской и Ворошиловградской областей.

Перебежчик принимал активное участие в допросах советских граждан, во время которых применялись пытки и истязания, — он не чурался и самостоятельно избивать арестованных резиновым жгутом, обитым проволокой. Чаще всего такие допросы заканчивались расстрелами, на которых Потемин присутствовал наравне с другими сотрудниками.

Сотрудник «фабрики смерти»: как советский солдат служил гитлеровской Германии Фото: Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

В суде мужчина признал себя виновным лишь частично. Он рассказал, что на допросе он сообщил врагам, что знает немецкий язык, и согласился на работу в тайной полиции только под угрозой отправки в лагерь для военнопленных. А чтобы вызвать доверие руководства, передал им ложные сведения о том, что его отец был раскулачен и подвержен репрессиям со стороны советского режима.

Согласно его показаниям, во время работы в карательном органе Потемин убедился, что тайная полевая полиция — это «фабрика смерти» советских людей, а во всех творившихся там зверствах он участвовал по принуждению и его положение было равным военнопленному.

Не советский человека, а «гестаповец»

Однако доказательства противоречат его словам. Так, к делу прикреплены показания целого ряда свидетелей. Среди них надзиратель Прилукской тюрьмы, уборщицы из тайной полевой полиции и сотрудники карательного органа, работающие там по заданию советских разведывательных органов.

Все они подтвердили, что он действительно ходил в немецкой военной одежде, пользовался выданным оружием и разговаривал с немцами на их родном языке. К этому добавились и интересные детали: многие отметили, что Потемин подхалимничал и состоял на хорошем счету у немцев, — его уважали и выказывали доверие. А в его личной характеристике значилось, что он проявил себя в борьбе с большевиками.

Сотрудник «фабрики смерти»: как советский солдат служил гитлеровской Германии Фото: Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

Также свидетели рассказали о том, что для допросов Потемин самостоятельно уводил задержанных в гараж, откуда постоянно доносились крики. Помимо всего прочего, выяснилось, что никто из русских переводчиков не находился на положении военнопленного — все они являлись полноценными сотрудниками тайной полевой полиции.

Бывшие арестованные, которым удалось бежать из камер «смертников», заявили, что во время допроса он «вел себя активно, добросовестно и верно служа немцам». Также соотечественники Потемина утверждали, что видели в нем не советского человека, а «гестаповца».

Трибунал спустя 30 лет

Во время суда была оглашена выписка из приговора международного военного трибунала, судившего в Нюрнберге главных военных преступников. Согласно ее положениям, тайная полевая полиция признавалась преступной организацией наряду с гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии) и СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС). И сотрудников карательного органа также судили за военные преступления и преступления против человечности.

Александру Потемину было предъявлено обвинение по статье 64 УК РСФСР («Измена Родине» — прим. «ВМ»). Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Также его лишили воинского звания и нескольких государственных наград: «За оборону Киева», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «50 лет Вооруженных Сил СССР». А еще исключили из партии.

Примечательно, что Потемину все же удалось избежать предназначенной за госизмену смертной казни, потому что с момента преступления прошло почти 30 лет. Также в суде учли, что с 1943 по 1945 год он служил в армии СССР, а после много лет работал в различных советских учреждениях.

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