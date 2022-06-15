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Университеты столицы готовы предложить абитуриентам из других стран качественные знания и дружелюбную атмосферу

Александр Зосимов
Общество
Университеты столицы готовы предложить абитуриентам из других стран качественные знания и дружелюбную атмосферу
Выпускники РУДН Аль-Рахаби Мохаммед Абдулкарим Мохаммед, Сникдха Джаннатул Тазрин, Аба Альфонс и Гутьеррес Мадрид Энтони Хесус (слева направо) подали документы для поступления в магистратуру своей альма-матер. Они планируют продолжить получать образование в Москве / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

15 июня в МГУ стартовал прием иностранцев на бакалавриат, специалитет и в магистратуру. Как изменился прием в столичные вузы и какие направления популярны, узнала «Вечерняя Москва».

В Московском государственном университете в этом году планируют принять около двух тысяч иностранцев. Это на 100 человек больше, чем было зачислено в 2021 году.

— Лингвистика, журналистика, менеджмент, международные отношения, изящные искусства, социология... Иностранцы обучаются на более чем 40 направлениях. Думаем, что они останутся популярными у студентов и в этом году, — сказала проректор МГУ Наталья Бухштабер.

Сначала вуз в дистанционном формате примет заявления абитуриентов на бакалавриат, специалитет и в магистратуру. Их можно будет подать до 20 июля.

Выпускница Российского университета дружбы народов из Бангладеш Джаннатул Сникдха держит в руках дипломную работу с отзывом научного руководителя, документы об образовании и паспорт. В этом году девушка окончила бакалавриат по направлению «Международные отношения». Сейчас готовится подать документы для поступления в магистратуру по той же специальности.

— За четыре года учебы одногруппники стали для меня друзьями, а Россия — вторым домом, — признается Джаннатул Сникдха. — Здесь я получила много знаний в сфере социологии и политики. Планирую работать в Министерстве иностранных дел России.

Альфонс Аба из Гвинеи окончил бакалавриат по направлению «Прикладная математика и информатика». Туда же поступает в магистратуру.

— В будущем планирую работать статистом, — поделился Альфонс Аба.

Мадрид Гутьеррес из Венесуэлы продолжает обучаться архитектуре, а вот Мохаммед аль-Рахаби из Йемена подает документы по направлению «Искусства и гуманитарные науки», хотя раньше обучался на «Международных отношениях». Им нравятся дружелюбная атмосфера в вузе и качество образования, поэтому они остаются.

По словам ректора вуза Олега Ястребова, в этом году вуз планирует принять 3890 абитуриентов из-за границы.

В Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова намереваются зачислить около 450 граждан иностранных государств.

— В прошлом году в вуз зачислили 350 человек. Из них — 275 на программы бакалавриата и специалитета, а 75 — на программы магистратуры, — уточнила начальник управления приемной комиссии Аюрика Батуева.

В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана тоже ожидают прирост студентов.

— Университет планирует ежегодное увеличение на десять процентов поступивших, — рассказал начальник отдела маркетинга образовательных услуг и академической мобильности управления международного научно-образовательного сотрудничества МГТУ им. Н. Э. Баумана Константин Яковлев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Минобрнауки России, число поступающих иностранных студентов в нашей стране за последние три года увеличилось на 26 тысяч человек. Чаще всего приезжают студенты из Казахстана — 61 тысяча, Узбекистана — 48,7 тысячи, Китая — 32,6 тысячи, Туркменистана — 30,6 тысячи, Таджикистана — 23,1 тысячи, Индии — 16,7 тысячи, Египта — 12,4 тысячи и Белоруссии — 10,2 тысячи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Иванова, председатель Московской городской организации общероссийского Профсоюза образования:

— Число иностранных студентов в российских вузах — один из основных показателей для составления рейтинга университетов нашей страны. И это неслучайно. Ведь они важный канал взаимодействия между государствами, влияющий на решение образовательных, научных, социальных и политических вопросов.

Россия, как мировая держава, продолжает позиционировать себя как открытое государство. Руководители высших учебных заведений всегда готовы принять их для обучения по различным направлениям.

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