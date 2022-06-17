Красивые закаты и дикие пляжи: где отдохнуть с палатками в Подмосковье

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В летний период в Московской области можно найти более 20 зон для отдыха в палатке. Туда можно отправиться как большой компанией или семьей, так и вдвоем. Арендовать приспособления для такой туристической поездки можно вблизи водоемов, где расположены точки для пикника. «Вечерняя Москва» разбиралась, во сколько обойдется палаточный «отпуск» и что нужно брать с собой для комфортного досуга на природе.

Возьми это с собой

Как рассказала «ВМ» путешественник и туристический эксперт Екатерина Анисимова, в дорогу нужно брать самые необходимые предметы. Свой маршрут и остановки нужно заранее планировать на случай заторов и непогоды:

— Если вы отправляетесь на личном транспорте, то рекомендую захватить с собой палатку, если у вас ее нет, то можно взять напрокат. Стоимость аренды не превышает 1000 рублей в зонах отдыха. Вам понадобится надувной матрас, который можно использовать в качестве кровати и плавательного средства, если вы остановитесь вблизи водоемов.

Эксперт отметила, что для комфортного отдыха понадобятся покрывало, пледы и подушки и небольшие коврики для сидения на земле. В дорогу нужно взять продукты питания, которые лучше разместить в сумке-холодильнике, чтобы они не испортились:

— Из рубрики «мастхэв» я настоятельно рекомендую купить или взять с собой средства от клещей, комаров и других насекомых. Вам также понадобятся фонарик, посуда, средства личной гигиены, котелок и чайник, чтобы готовить себе пищу и согревающие напитки.

Для любителей порыбачить Подмосковье покажется раем, так как в некоторых водоемах много разной рыбы. Так что ваша обязанность — захватить удочку.

Тем, кто любит шашлыки и иные мясные блюда на костре, собеседница «ВМ» рекомендует не забыть о мангале и шампурах.

Разводить костры в местах отдыха нежелательно, так как есть риск быть оштрафованным, предупредила специалист.

Заливы и красивые закаты

Чистейшая водная гладь и живописная природа ожидают тех, кто посетит Озеро Лесное в Сергиевом Посаде. Зона отдыха расположена вблизи бывшего поселка Ферма. Водоем находится в окружении красивого леса с многолетними деревьями. Желающие устроить заплыв смогут охладиться в озере, а любителям посидеть с удочкой представится шанс позаниматься рыбной ловлей:

— Местность находится в 70 километрах от Москвы. Там нет городской суеты и шумных трасс, много заливов, по которым очень приятно плавать на лодке. Вода в летний период хорошо прогревается. Вечером небо над озером окрашивается в желто-брусничный цвет.

Закаты здесь, по словам эксперта, особенно прекрасны. На территории можно арендовать палатку и спальники. Суточная стоимость проката «временного жилища» в будни обойдется до 1000 рублей, по выходным — 1500. Прокат спальных мешков еще дешевле — 250–300 рублей в зависимости от материала и модели.

Дикие пляжи Истры

Много диких мест для палаточного отдыха можно найти на берегу Истринского водохранилища, продолжила Анисимова. Подъезды к палаточным зонам имеются как с западной стороны водохранилища, так и с восточной.

Добраться до этих мест можно по Пятницкому, Ленинградскому, Волоколамскому и Новорижскому шоссе. Местность окружена турбазами, но имеются дикие участки, которые посещает небольшое количество приезжих.

Все зоны для прогулок и отдыха обработаны от опасных и вредоносных насекомых. На территории можно арендовать лодки, катамараны и устроить заплыв на них. Неподалеку от водохранилища расположен один из крупнейших региональных музеев, связанный с уникальным памятником подмосковной Палестины — Воскресенским Новоиерусалимским монастырем. Уникальные памятники напоминают израильские земли. Те самые, где стоит Храм Гроба Господня.

Палатку вблизи Истринского водохранилища можно арендовать за 500 рублей, внеся залог 3000 рублей. Для больших компаний в том же пункте проката можно арендовать шестиместный шатер за 3500 рублей в сутки (залог — 7500 рублей).

Руза ждет тебя

Бесплатно встать с палатками можно на Рузском водохранилище в поселке Беляная Гора. Северные берега диких пляжей этой местности начинаются аккурат возле Прибрежной улицы, 1, где расположена спасательная станция. От города Рузы доехать туда можно на маршрутке или автобусе с номером 25. Маршрут займет не более 30 минут. На личном авто — меньше получаса.

— В этом месте достаточно одичавших природных красот для палаточного отдыха, посиделок в уютной компании и прогулок с детьми, — рассказывает Анисимова.

Вблизи много шикарных песчаных пляжей и многолетних деревьев. Само водохранилище богато живностью, что порадует заядлых рыбаков, а прибрежные лесные массивы славятся ягодными кустарниками и грибами.

При отсутствии палатки и спальных мешков их можно взять напрокат в соседней точке проката, которая находится вблизи Рузского водохранилища.

Чтобы арендовать палатку и спальные мешки, необходимо оставить депозит — 3 тысячи рублей, за суточное использование палатки следует заплатить 700 рублей, а за спальный мешок — 500.

Палаточный отдых также доступен у берегов Можайского моря, Клязьминского и Пироговского водохранилищ. Загорское море и Торбеево озеро — уникальные места для дикого отдыха.