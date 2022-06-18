Дом, который построил граф: кто живет в загадочном подмосковном «замке Дракулы»

Экскурсовод Наталья Веденягина позирует у замка в Балашихе. Этот дом вызывает интерес местных жителей / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москвичи активно обсуждают в социальных сетях мистический замок в готическом стиле, расположенный в Балашихе. Пользователи пытаются понять, кому может принадлежать этот таинственный особняк. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в этом замке и познакомился с его хозяином.

Если углубиться в частный сектор Никольско-Архангельского микрорайона, свернув с Горьковского шоссе, то среди типичных подмосковных коттеджей внезапно виднеется действительно сказочный дом. В округе странное трехэтажное строение с вычурной и грозной архитектурой прозвали замком Дракулы. Территория не огорожена забором, рядом находится стройка, а прямо по соседству пасутся свиньи. На входной двери замка висит табличка: «Посторонним вход воспрещен. Штраф — 5000 рублей!» Стучусь в дверь, меня встречает женщина и представляется Светланой Реймарт, управляющей домом. С ее разрешения прохожу в замок.

Издали особняк выглядел внушительно, но внутри же он оказывается довольно тесным. Комнаты отделаны в духе фильмов ужасов.

— Все здесь с делано из камня и железа, так что это не кинематографическая бутафория, — отмечает Светлана.

Одна винтовая лестница на цепях чего стоит! Она состоит из дюжины каменных ступенек, приделанных одной частью к трубе, а другой подвешенных на цепях. Подниматься по ней жутковато. Кажется, что вот-вот сверху пролетит летучая мышь.

Есть в замке и исторические экспонаты: весы конца XIX века и даже фрагмент чьего-то надгробия. Рамы балкона выполнены в форме паука, пол украшают каменные рыбы и цветы. Мебель авторская, вперемешку с антикварной. Самый массивный предмет интерьера — вытесанная из цельной черной глыбы ванна. В одной из комнат встречаю зеленоволосую девушку — Наталью Веденягину. Она живет в этом замке и представляется экскурсоводом.

Как выяснилось, для всех желающих по дому устраивают экскурсии.

— Я поддерживаю порядок в доме. У меня здесь хранятся всякие «яды», живет паук, есть даже алтарь. Дом этот «живой», в нем все время что-то достраивается, — говорит Наталья.

Самого хозяина, Александра Пузанова, дома не было. Но с ним удалось связаться по телефону.

— Этот удивительный замок — мое хобби, — рассказывает Александр. — Строил я его исключительно для себя, не в коммерческих целях. Со временем заметил, что дом вызывает интерес у окружающих. И тогда решил проводить по нему экскурсии. Надо сказать, замок действительно получился мистическим — он существует сам по себе. Я в нем даже не живу — для жилья у меня есть другой дом, неподалеку.

Призраки ходят по усадьбам

В Подмосковье немало и других мистических усадеб, с которыми связаны легенды. О самых интересных из них «Вечерней Москве» рассказал краевед Андрей Леднев.

Фантомы Архангельского

Родовое имение Юсуповых «Архангельское» находится совсем недалеко от Москвы. Говорят, что по Архангельскому ночами бродят сразу два призрака. Первый — француза-садовника Дерусси. Он руководил работами в Большом дворце после 1812 года и жестоко обходился с крепостными. Как писал в своих мемуарах Феликс Юсупов: «Те ненавидели его и однажды вечером столкнули с крыши, а труп выбросили в реку». И с тех пор садовник является ночами и бродит по аллеям усадьбы. Второй призрак — это дочь князя Николая Юсупова. Бытует легенда, что она стала жертвой родового проклятия.

Как добраться: от метро «Тушинская» на автобусе № 549, 541 или 540 до остановки «Архангельское» или на маршрутном такси № 151 до остановки «Санаторий».

Пиковая дама

Именно ее призрак можно увидеть в руинах усадьбы Степана Апраксина — генерала от кавалерии, крестника императрицы Елизаветы Петровны, губернатора Смоленска, предводителя московского дворянства и одного из богатейших помещиков России. Его женой была княжна Екатерина Владимировна (в девичестве Голицына), дочь княгини Натальи Голицыной, ставшей прообразом пушкинской «Пиковой дамы». Она неоднократно гостила в Ольгове у своей дочери. На сегодняшний день от усадьбы остались лишь руины.

Как добраться: на электричке с Савеловского вокзала до станции Дмитров, затем на автобусе № 31 до села Ольгово.

Без колдовства не обошлось

Глинки — старейшая из сохранившихся усадеб Подмосковья. Сподвижник Петра Великого Яков Брюс, по преданию, пускал тут железных драконов, замешивал колдовские снадобья. Выйдя в отставку, он активно занялся изучением наук — построил обсерваторию, делал лекарства на основе трав и практиковался в лечении местных крестьян. Яков Вилимович Брюс тоже любит побродить — особенно в дождь. Умер в этой же усадьбе, но похоронен был на Иноверческом кладбище в Москве.

Как добраться: от Ярославского вокзала до станции Монино, далее на автобусе № 32 до остановки «Санаторий «Монино».

Проклятие архитектора

Псевдоготический стиль в усадьбе Марфино имеет трагическую историю. Крепостной архитектор Владимир Белозеров был насмерть засечен по указанию своего помещика Бориса Голицына в 1708 году за то, что хотел возвести купол церкви без опорных столбов, сразу от стен. Эта идея была реализована в ХIХ веке. Однако после этого «варварского» акта счастье от семьи Голицыных отвернулось — всю семью начали преследовать трагедии. Сам князь умер, приняв монашество под именем Боголеп. Теперь же говорят, что по усадьбе Марфино ночью скитается его призрак.

Как добраться: от Савеловского вокзала до станции Катуар, затем на автобусе № 37.