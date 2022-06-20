Благородная профессия: постоянно наращиваемый потенциал столичных больниц позволяет хирургам успешно делать даже сверхсложные операции

Заведующий отделением гнойной хирургии Городской клинической больницы имени О. М. Филатова Сергей Горюнов встретил свой профессиональный праздник на работе и провел в этот день несколько экстренных операций / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

19 июня в России отметили День медицинского работника. О работе в московской системе здравоохранения и своей профессии «Вечерняя Москва» рассказал хирург Сергей Горюнов.

Сергей Витальевич Горюнов — лучший хирург России. Это звание было присвоено ему в 2017 году. На протяжении 18 лет он работает завотделением гнойной хирургии Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова. В эту клинику пришел в 1992 году, будучи ординатором.

— Мне понравились больница, коллектив, поэтому после ординатуры я остался и продолжаю по сей день здесь работать, — рассказал он.

Стать врачом Сергей Горюнов решил в старших классах, после школы поступил в Российский национальный исследовательский медуниверситет имени Н. И. Пирогова.

— Меня сразу привлекла профессия хирурга. Это, на мой взгляд, самая интересная специальность в медицине. Несмотря на современные условия работы, она до сих пор не лишена романтики — в хирургии остается много возможностей для творчества, а от умения и опыта врача зависит здоровье и жизнь пациента, — поделился он.

По словам хирурга, его профессия позволяет воочию убедиться в результате своего труда.

— До сих пор, когда вижу, что после моей операции пациент выздоравливает, испытываю невероятные ощущения, — отметил Сергей Горюнов.

В 15-й больнице Сергей Горюнов встретил свою любовь. С женой он трудится в одном отделении, бок о бок много лет они вместе спасают жизни людей.

— Большинство операций у нас экстренные, когда счет идет на минуты. Однажды за суточное дежурство провел 17 операций, фактически утром зашел в операционную, на следующий день вышел из нее. Но такое бывает нечасто. В основном три-пять операций в день, — добавил он.

Как завотделением, Сергей Витальевич берется за самые сложные случаи.

— Считаю, что это моя зона ответственности, — пояснил он.

А спасать пациентов, находящихся на грани жизни и смерти, хирургу помогает современное оборудование и новейшие методики лечения. Так, например, в его отделении применяют вакуумную терапию — этот способ предполагает использование отрицательного давления для очищения поверхности повреждения и ускорения заживления кожных покровов. Кроме того, в клинике установлено хирургическое оборудование экспертного класса.

— Медицина не стоит на месте, и наша больница тоже идет в ногу со временем. Благодаря городу идет постоянное обновление техники, ремонт отделений, а скоро в больнице откроется и скоропомощной корпус, что значительно повысит скорость и качество нашей работы, — подчеркнул Сергей Горюнов.

Свободного времени у лучшего хирурга страны не так уж много. И его он старается посвящать семье. С женой и детьми любит путешествовать, а летом ходит в лес за грибами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения:

— Я рад поздравить весь коллектив московского здравоохранения, который насчитывает 165 тысяч преданных своему делу людей — врачей, медицинских сестер и братьев, фельдшеров, специалистов, обеспечивающих эффективную работу наших больниц, поликлиник, научных центров и институтов. У всех нас одна цель — сохранить и укрепить здоровье москвичей. Это нелегкий труд, требующий самоотдачи, стремления к профессиональному росту, высочайшего уровня ответственности и готовности оказать помощь в любой момент.

КСТАТИ

В честь Дня медицинского работника в Москве прошел торжественный бал медиков. В нем приняли участие 26 пар дебютантов. Все они — лучшие студенты московских медвузов. Кроме того, в выходные состоялись соревнования по бегу «МедZабег». Скорость и выносливость продемонстрировали 500 работников стационаров, поликлиник и других организаций столичной системы здравоохранения. Победу одержала команда Больницы № 15 им. Филатова.