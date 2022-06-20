Волонтеры и журналисты подарили нуждающимся книги

Корреспондент «ВМ» Вероника Ушакова передает книги исполнительному директору фонда «XXI век — детям» Андрею Коктышу. Литература отправится на Донбасс / Фото: Дарья Пиотровская / Вечерняя Москва

20 июня отмечается Международный день беженцев. Корреспонденты «Вечерней Москвы» решили присоединиться к акции по сбору книг для жителей Донбасса и узнать, как еще помогают людям, попавшим в трудную ситуацию.

Научная, духовная, историческая и художественная литература — три десятка книг собрали корреспонденты «ВМ» для школьников и студентов Донбасса.

— Мы поняли, что, помимо традиционной помощи в виде еды, одежды, медикаментов, нужна и такая, культурная, — рассказал организатор акции по сбору книг, исполнительный директор фонда «XXI век — детям», организатор культурных и экологических проектов Московского общества испытателей природы Андрей Коктыш. — Ведь через книги мы передаем образы, смыслы, понимание, воспитание детей и молодежи.

Специальный корреспондент «ВМ» Геннадий Окороков ездил на Донбасс и своими глазами видел героических людей, живущих там. Поэтому на призыв волонтеров помочь откликнулся сразу же.

— Я принес биографическое исследование о русском святом Серафиме Саровском и другую духовную литературу. Своих не бросаем! — сказал спецкор «ВМ».

А еще в преддверии Международного дня беженцев в Москве прошло благотворительное мероприятие, где собрались представители некоммерческих организаций, фондов и просто волонтеры, желающие помочь людям. Там организовали сбор вещей для нуждающихся.

— Наша организация старается обеспечивать беженцев всем необходимым. Для этого мы сотрудничаем с благотворительными организациями по всей стране, чтобы помочь как можно большему числу людей, — сообщила директор фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева. — Большая часть беженцев — это пожилые люди и матери с детьми, которым бывает трудно найти работу.

Директор фонда отметила, что единоразовой помощи беженцам оказывается недостаточно и им необходима постоянная поддержка.

— На каждый сезон требуются различные типы вещей. Поэтому необходимо чаще рассказывать о том, кому и какая нужна помощь, — добавила Алексеева. — Мы составляем списки, а затем рассылаем их волонтерам.

Она отметила, что создание единого банка вещей и продуктов, которые будут оперативно передаваться людям, позволит быстро и своевременно реагировать на возникающие кризисы в будущем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Щербакова, консультант спецпроекта «Помощь беженцам» проекта «Помощь»:

— Проект «Помощь» — это первое в мире мобильное приложение по адресной поддержке нуждающихся. В приложении можно делать пожертвования, перед этим прочитав историю конкретного человека. Наш проект работает через партнерские благотворительные и социальной защиты фонды в регионах. На данный момент у нас около 1810 подопечных, среди которых граждане Украины, Афганистана и Сирии.