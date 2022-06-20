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IV международный фестиваль «Русская кухня — 2022» стартовал в Москве

Юлия Панова
Общество
IV международный фестиваль «Русская кухня — 2022» стартовал в Москве
Тьютор колледжа «Царицыно» Надежда Романова приготовила уху по солдатскому рецепту. Она добавила в нее несколько видов рыбы и свой секретный ингредиент, который скрывала до последнего — кильку в томате. Он придал блюду особый вкус, который оценило профессиональное жюри / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве стартовал IV международный фестиваль «Русская кухня — 2022». Его открыли конкурсом по приготовлению ухи и других рыбных блюд.

Аромат наваристой ухи окутывает всю площадь Измайловского кремля. У поваров уже готовится главная составляющая — бульон, за которым следят помощники, раздувая угли под котелками. А они пока нарезают кусочками рыбу, овощи и секретные ингредиенты, с которыми надеются выиграть.

Например, тьютор колледжа «Царицыно» Надежда Романова ставит на стол пакет с несколькими баночками кильки в томате.

— Это и есть мой секретный рецепт. Я буду готовить солдатскую уху. Основными в ней будут сом, палтус, семга и речная рыба. А килька и хрен пойдут в качестве заправки, — делится рецептом Надежда Романова. — Конечно, у солдат наверняка не было палтуса и семги, но вот сом и речная рыбешка точно были.

Но ведь вкусная уха — это полдела. Профессиональное жюри из лучших поваров отмечает не только рецепт, но и подачу блюда. С этим у колледжа «Царицыно» тоже все в порядке.

Когда уха почти готова, Надежда куда-то уходит вместе с двумя студентками. Но уже через несколько минут тайна раскрыта — повар шагает под звуки барабанов в образе тамбурмажора. Только вместо жезла тамбурштока у нее небольшое березовое полено.

Дорогих гостей в лице членов жюри Надежда также потчевала расстегаями с рыбой.

А вот экс-шеф-повар Олимпийской сборной России Алексей Виноградов решил пойти по другому пути.

— Когда я увидел, из каких морепродуктов нам нужно будет готовить, сразу решил, что буду делать французскую кухню. Поэтому сделал марсельский рыбный суп, — сказал Алексей Виноградов.

Его блюдо получилось самым жирным среди супов соперников, с тонкими пряным вкусом.

— Это моя изюминка — шафран и настойка на анисовой водке, — рассказывает Алексей Виноградов.

Он также делится секретами того, как лучше всего готовить рыбные супы.

— Морепродукты не варят, их настаивают. Сначала готовится бульон с корнеплодами, овощами, а где-то за 15–20 минут уже добавляются рыба и другие морепродукты. Тогда они максимально отдают свой вкус, — говорит Виноградов.

Шеф-повар Дмитрий Табаков, который стал одним из членов жюри, добавляет, что, помимо ухи, участникам надо было приготовить еще холодную закуску из морепродуктов и тихоокеанский салат.

— Но вообще, лучшая уха — это уха из петуха, — говорит Дмитрий. — Это считалось исконно русским вариантом приготовления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тамара Шарова, президент Московской ассоциации кулинаров:

— Мы торжественно открыли четвертый фестиваль русской кухни. Участники мероприятия — наши студенты, молодые профессионалы, которые угостят членов жюри и гостей своей ухой. Кроме того, у нас также будет приз зрительских симпатий. Сегодня мы возрождаем традиции и истоки русской кухни. Начинаем мы с ухи, а также будут окрошка, пельмени и кухня регионов.

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