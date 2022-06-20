Видеонаблюдение помогает раскрывать преступления

Кинолог Александр Толшмяков с овчаркой Байкал показывает слаженную работу человека с собакой / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столичной полиции впервые после пандемии показали, как работают сотрудники. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, какие меры принимаются для безопасности москвичей.

Идем по Центру оперативного управления, который был открыт в 2018 году для лучшего управления нарядами полиции во время чрезвычайных ситуаций и проведения крупных мероприятий.

— Из этого кабинета можно увидеть, что творится в любой точке города, так как на отдельный монитор выводятся камеры видеонаблюдения, — рассказывает начальник оперативного управления отдела, полковник полиции Павел Викулов.

По его словам, в Москве установлено более 100 тысяч подъездных камер наблюдения, более 12 тысяч — в школах, более 13 тысяч — в больницах и поликлиниках.

Полицейские демонстрируют работу камеры, установленной на крыше многоэтажного дома. На мониторе появляется изображение двора. Сотрудники приближают изображение, и на экране отчетливо заметны лица проходящих людей и номера припаркованных автомобилей.

— С помощью таких мощных камер стало проще раскрывать преступления и вычислять передвижение преступников, — говорит Викулов. — Благодаря внедрению системы видеонаблюдения в городе за последние десять лет количество зарегистрированных преступлений сократилось на 17,3 процента.

Далее проходим в cлужбу 02 дежурной части. Здесь ежесуточно работают 40 сотрудниц. За одно дежурство они принимают 10–15 тысяч звонков.

Выйдя на улицу, эксперты показывают свое оборудование.

— Сейчас на наших авто установлен специальный передвижной комплекс: на крыше есть антенна с камерой, которая снимает местность вокруг. По ней полицейские могут ориентироваться, где есть вещественные доказательства, а это намного упрощает работу, — рассказывает врио начальника Экспертно-криминалистического центра, полковник полиции Андрей Пахомов. — Также информация записывается на диск и приобщается к протоколу осмотра места происшествия.

Пахомов уточняет: за пять месяцев столичные эксперты участвовали в 13 000 осмотров мест происшествия, провели более 33 000 экспертиз.

А в первом спецполку, где базируются кавалеристы и туристическая полиция, работают уникальные сотрудники.

— Они знают английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский языки и могут общаться с иностранцами из всех стран, — рассказывает командир полка Владимир Лысак, — как, например, полицейский Александр Рябов — кандидат филологических наук.

Не обошлось и без выступления кинологов.

— В Москве работают около 500 служебных собак, и каждая из них имеет свою специализацию. Одни работают по розыску взрывчатых веществ, другие ищут наркотики, третьи — след, — рассказывает начальник кинологической службы Алексей Фомин.

При этом полицейские с собакой — это единое целое, они понимают друг друга с полуслова. Так, кинолог Александр Толшмяков со своей собакой по кличке Байкал демонстрируют слаженную работу по отработке команд.

— Сесть! — командует Александр, и овчарка в ту же секунду выполняет задание своего хозяина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Зиновьев, врио начальника ГУ МВД России по городу Москве, генерал-майор полиции:

— Сотрудниками столичной полиции не допущено осложнения оперативной обстановки: из года в год уровень преступности снижается. За пять лет количество квартирных и автомобильных краж сократилось на 85 процентов, разбойных нападений —на 75 процентов. Благодаря профилактике удалось добиться того, что на 12 процентов меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения. И только за этот год задержано более двух тысяч лиц, совершивших наркопреступления.