«Мы еще переиграем Голливуд»: актер Алексей Демидов — о кино, культурном обмене и стереотипах

Фото: Из личного архива

Начались съемки сериала «Загляни ему в голову», одну из ролей в котором исполнил Алексей Демидов. Актер рассказал «Вечерней Москве», каким он хочет видеть российское кино, о плюсах западных санкций и обратной стороне славы.

— Алексей, кого вы играете в новом сериале?

— Мой персонаж — научный сотрудник. У него непростые отношения с женой. Они пытаются их наладить, но не могут прийти к общему знаменателю. Получится ли это — выяснится в ходе сериала. Это остросюжетный детектив с не «замыленным» сюжетом, с юмором, с драматическими перипетиями.

— У вашего героя в проекте «Тихие воды» тоже были сложные отношения с женой. А вы склонны ярко проявлять эмоции?

— Стараюсь себя сдерживать, но периодически могу быть очень эмоциональным. И это мешает мне. Я понимаю это позже, когда анализирую свои действия.

— Как вы думаете, чем российское кино уникально? Выходят ли сейчас фильмы, которые не могли бы снять так же хорошо ни в одной другой стране?

— Сейчас наше кино в поиске своей уникальности. Лучшие фильмы о прошлом России и о нашей действительности можем снять только мы — мы ее лучше чувствуем. Думаю, и русский человек не сможет снять полноценное кино про Америку, не зная как следует их менталитет. Нужно прожить там полжизни, чтобы понять его.

Фото: Из личного архива

— Как повлияют санкции на развитие нашего кино? Обязателен в этой сфере культурный обмен?

— Последствия санкций мне сложно предугадать, я не экономист и не политолог. Предполагаю, они могут стать хорошим стимулом.Возможно, у наших режиссеров появится гораздо больше сил, энергии и желания сделать что-то свое, новое и прекрасное. А культурный обмен, мне кажется, нужен. Мы ведь не можем читать только русскую литературу, хоть она, безусловно, великая и прекрасная.

Есть авторы зарубежные, которые тоже нравятся российскому читателю. Культурный обмен в кино нас может обогатить, развить и помочь лучше понять себя. Но я сам давно думаю о том, что русскому кинематографу нужно вновь обрести свое «я». Гнаться за Голливудом ни к чему. Лучше сделать упор на то, чтобы качество наших фильмов росло и о нем говорили люди из других стран, хотели перенять наш опыт, как это было в советское время. Стенли Кубрик, Джордж Лукас приезжали к нашим мастерам.

Был такой режиссер Павел К лушанцев — его считали родоначальником жанра «научная фантастика» в кино. Когда Стенли Кубрик получал «Оскар» за картину «Космическая одиссея», он сказал, что этот «Оскар» принадлежит Клушанцеву — без него бы ничего не вышло. Вот это — радость и гордость. Хочу, чтобы нынешние специалисты достигли такого уровня, чтобы к ним обращались за помощью. Опять же, ничто не мешает снимать и то, чем славится Голливуд, — боевики, блокбастеры. И попытаться переиграть их на этом поле.

— Сейчас стали снимать больше патриотических фильмов. Какими они должны быть, чтобы зритель от них не устал?

— Мне ближе истории, основанные на реальных событиях. Например, о людях, совершивших подвиг или научное открытие. Такие истории пробуждают чувство патриотизма, помогают осознать, какое у нас великое прошлое. И для молодежи такие герои — хороший пример: кто-то захочет стать великим спортсменом, музыкантом, художником. Такое кино будет приятно показать и в других странах, чтобы там увидели, какие у нас есть выдающиеся люди. А еще понятно, что доля художественного вымысла есть всегда. Но кино куда ближе к народу, когда зритель может узнать в персонажах себя, своего родственника, соседа.

Фото: РИА Новости

— В сериале «Фитнес» ваш персонаж Леха не очень серьезный, попадает в курьезные истории. Много у вас общего?

— Не приклеилось. У меня такой типаж, который обычно подходит на роль друга главного героя, такого хорошего парня. А если я что-то могу с этим сделать, то и роль получается интересной. Профессия подразумевает не играть самого себя, а пробовать играть кого-то другого.

— Как считаете, правда ли, что все качки не очень развиты интеллектуально? Или это стереотип?

— Стереотип, конечно. Про артистов могут сказать, что они только кривляться умеют. Особенно когда приходишь в компанию людей, совсем не связанных с актерской профессией. Тебе могут сказать: «Ты артист? Заплачь!» Я же не говорю: «Ты сантехник? Иди унитаз почини». Почему я должен плакать? Так что мышление стереотипное есть во всех сферах.

— Бывают ситуации, когда решает не интеллект, а сила?

— Если ты владеешь интеллектом и блестящий дипломат — ты можешь договориться, если умеешь сам себя укрощать, не реагировать на негатив, тушить его в себе и переводить в полезную для тебя энергию. Но у меня случались ситуации, когда люди отказывались понимать слова. Задевали мою семью. Мне переставало это нравиться, и я не мог решать вопросы дипломатически.

— Приходилось драться?

— Бывало, что приходилось. А из-за чего именно, я оставлю при себе. Чтобы люди, которые прочитают это интервью, не имели возможности меня спровоцировать. А то придется драться гораздо чаще.

— Какое самое большое искушение может быть у актера?

— Слава, тщеславие, гордыня. У меня были такие моменты. Но я стараюсь думать, слушать советы мамы, более опытных коллег. Пока все нормально. Когда видишь, как другие люди звездят, можно сделать правильные выводы и понять, что это нехорошо.

Фото: Из личного архива

— Вы снимались в кино про войну. Например, в фильме «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна. А служить в армии не хотели?

— Для достоверности актерской игры нужно больше знать. Но в принципе достаточно найти служивых людей и спросить их, как бы себя повел человек в тот или иной момент. До окончания школы я очень хотел служить в армии. Меня смотрели в военкомате, брали в морпехи, в спецназ. Но я выбрал театральное училище, и служить так и не довелось.

— Вы играли на гитаре в переходах, чтобы заработать. А возникали из-за этого проблемы?

— Я играл сначала в Нижнем Новгороде. Там была конкуренция: у нас получалось собирать деньги, и это вызывало толику зависти. А в Москве могли подойти только сотрудники полиции, проверить регистрацию. Играть ведь никто не запрещает, а попрошайничать нельзя. На языке уличных музыкантов попрошаек называют аскерами (от анг л. ask — спрашивать. — «МВ»). Это те, что ходят со шляпами и говорят: «Дайте денег музыкантам». Мы так не делали.

— Вы снимались в «Сельском детективе». Чем привлек этот проект? И есть ли у вас детские воспоминания, связанные с деревней?

— В этом сериале показана жизнь в российской глубинке, где люди простые, открытые. Я всегда слушал рассказы одноклассников, которые летом были у бабушки, на даче, думал, каково это. Часто фантазировал, как приезжаю в деревню, а меня встречает бабушка, пытается накормить, а я тороплюсь встретиться с деревенскими друзьями.

— Вы раньше говорили, что хотели бы поменять отношение к жизни. Удалось ли?

— Я говорил о своей легкомысленности во многих вопросах. Мне не хватало серьезности, ответственности, собранности. Но когда появились дети, я начал меняться (у актера две дочери — Анастасия и Есения).

ДОСЬЕ

Алексей Демидов родился 24 августа 1987 года в Нижнем Новгороде. Окончил театральное Нижегородское училище имени Е. А. Евстигнеева в 2007 году. Играл в Театре на Таганке. Дебютировал в кино в телесериале «Рыжая» (2008–2009 год). Снимался в сериалах «Час Волкова 3», «Час Волкова 4», «Фитнес». Первая роль в большом кино — в картине «В субботу» 2011 года.