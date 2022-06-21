Какой будет станция метро «Тютчевская»

Проект «Тютчевской». Ее украсят элементы из стекла, металла и природного камня. Во внешнем виде станции будут присутствовать элементы экспрессионизма / Фото: Москомархитектура

20 июня в Москомархитектуре рассказали, какой станет станция «Тютчевская» Троицкой линии метро.

У каждой станции столичной подземки есть свой неповторимый облик. Новая линия метро, которую строители сейчас создают на юго-западе города, получит 17 различных по дизайну подземных объектов. Так, к примеру, одну из станций — «Тютчевскую» — посвятят великому поэту Федору Тютчеву.

Название выбрано неспроста — отцу литератора и дипломата в позапрошлом столетии принадлежала усадьба Троицкое. На территории, которую она занимала, сейчас находится поселение Мосрентген, где и строят «Тютчевскую». Увековечить память о Тютчевых решено в металле и камне.

Во внешнем виде станции будут присутствовать элементы экспрессионизма. По мнению специалистов, современная архитектура позволяет в прямом смысле вписать в подземные интерьеры великие строки поэта. Его стихотворения разместят в разных частях новой станции.

— Для создания яркого и запоминающегося образа была выбрана современная эстетика — с использованием динамичных форм, наклонных линий и плоскостей. Элементы из стекла и металла контрастируют с поверхностями из природного камня, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, Федор Тютчев в свое время был новатором в литературе. Его смелые поэтические приемы решено подчеркнуть с помощью современных архитектурных пересечений. Так, колонны решено отделать не традиционным мрамором, а триплексом — многослойным стеклом, которому придадут серо-дымчатый цвет. Для этого покрытие специальным образом затонируют.

Сочетаться с такими колоннами будут сразу два вида камней — светло-серый гранит на цоколе и полу и черный габбро.

— Стены будут пересекать наклонные линии, отделяющие алюминиевые сотовые панели с размещенными на них стихами от темного фона панелей, — добавили в Москомархитектуре. — Потолок украсят декоративные ламели, между которыми спрячут светильники. В ведомстве рассказали, что в похожем стиле будет выполнен также и вестибюль строящейся станции.

Возвести «Тютчевскую» и открыть ее для пассажиров намерены в составе центрального участка Троицкой ветки метрополитена в 2023 году. Со дня смерти Федора Тютчева пройдет 150 лет.

А пока на станции занимаются монтажом инженерных сетей, ведется архитектурная отделка. Практически готовы монолитные основы вестибюля.

ЦИФРА

40 километров составит общая протяженность Троицкой линии столичного метрополитена.

КСТАТИ

На базе «Тютчевской» создадут пункт для технического обслуживания подвижного состава Троицкой линии и его ночного отстоя. Также у станции появится вентиляционная камера.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Новая линия соединит платформы МЦК с Троицком, пройдя через четыре округа. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток — около 100 тысяч человек в сутки.