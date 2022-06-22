Портал поставщиков расширяет функции

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Москва является лидером страны по количеству госзакупок. 21 июня руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал «Вечерней Москве», как ведомство работает в новых экономических условиях.

— Иван Александрович, как система закупок столицы адаптируется к внешним санкциям?

— Сфера госзакупок четко регламентируется Федеральным законами 44-ФЗ и 223-ФЗ. В связи с давлением внешних санкций возникла потребность в изменении существующего законодательства, его дополнении. Москва активно принимает участие в формировании и реализации мер поддержки участников контрактной системы для минимизации последствий санкционного давления.

Так, увеличено авансирование по госконтрактам. Если по условиям контракта авансирование не предусмотрено, то закупка может проводиться без предоставления банковской гарантии. До 7 рабочих дней сокращены сроки по оплате поставленного товара. Если исполнение контракта затруднено вследствие введенных санкций, то предусмотрена возможность внести изменения в уже действующие контракты, а также списать штрафы за просрочку поставок.

Также стало возможным осуществлять прямые закупки отдельных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

В рамках законодательных новаций сейчас ведется активная проработка законопроекта по развитию офсетных закупок, предусматривающих встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора, для расширения круга потенциальных участников таких закупок по всей стране.

— Вы упомянули про офсетные контракты, расскажите о них подробнее?

— Офсетные контракты — это контракты со встречными обязательствами. Такие контракты предполагают долгосрочную закупку товаров в обмен на обязательства поставщика инвестировать в локализацию производства. Офсеты выступают одной из важных мер поддержки и развития импортозамещения.

В 2017 году Москва стала первым регионом, который начал заключать такие контракты. На данный момент столица заключила 5 офсетов совокупным объемом в 72,5 миллиарда рублей, три из которых — с фармацевтическими предприятиями на производство лекарств, а остальные — на расходные медицинские материалы и детское питание (молочные кухни). В планах расширить область применения офсетных контрактов в отраслях транспортного машиностроения, техники для жилищно-коммунального хозяйства, ИТ-оборудования и других значимых производств.

В условиях экономических санкций заключение офсетных контрактов позволит обеспечивать производство жизненно важных товаров в границах региона. Это инвестиция в экономику и повышение промышленной стабильности за счет открытия высокотехнологичных производств. Для инвесторов такие договоры обеспечивают стабильные рынки сбыта, долгосрочную прибыль.

15 июня в третьем чтении был принят законопроект, снижающий минимальный порог инвестиций в офсетные контракты с одного миллиарда до 100 миллионов рублей, а также ведется работа по оптимизации механизма офсетов — расширения круга возможных участников, добавление возможности проведения совместного конкурса несколькими субъектами РФ.

В настоящее время Правительство Москвы активно работает с Министерством финансов РФ над проектом изменений в раздел предквалификационных требований к участникам офсетных закупок.

Москва в рамках совместной проработки данного проекта предлагает различные подходы к определению действительно необходимых требований, которые позволят расширить потенциальный круг участников офсетных контрактов.

По нашему мнению, для производителей и инвесторов, не имеющих необходимого опыта исполнения контрактов и договоров, заключенных в рамках законодательства о закупках, целесообразно заменить требования универсальной предквалификации на специальные, которые оценят опыт участников с точки зрения их надежности, например, предусмотрев возможность подтверждения квалификации потенциального участника в том числе объемом капитальных вложений, а также собственным опытом производства товаров или оказания услуг.

— Как работает столичный портал поставщиков? Какие новые функции там уже появились и намечается создать?

— Портал поставщиков является удобным инструментом для ведения и развития бизнеса, который позволяет предпринимателям со всей страны предлагать свою продукцию, работы и услуги без привязки к региону. В настоящее время более 90 процентов всех поставщиков на Портале — это субъекты малого и среднего предпринимательства, именно с ними заключаются более 80 процентов договоров.

В первые 5 месяцев 2022 года на Портале было заключено 234 тысячи договоров на 36,3 миллиарда рублей, при этом доля московских заказчиков составила чуть больше половины. Мы активно развиваем данный ресурс в регионах — сейчас к Порталу подключены заказчики из 39 субъектов РФ, а в 26 открыты региональные представительства. Эти цифры говорят сами за себя: Портал стал площадкой, которая стимулирует развитие бизнеса, рост конкуренции и повышение качества предоставляемых услуг.

С начала года число поставщиков на Портале выросло более чем на 16 тысяч и превысило 266 тысяч, а количество представленных в каталоге Портала товаров, работ и услуг превысило 1,7 миллиона единиц. Ежедневно на Портале заключается более 1,5 тысяч контрактов.

Среди наиболее популярных категорий на Портале поставщиков — медицинские, строительные и хозяйственные товары, услуги дополнительного образования, канцелярские изделия, а также работы, товары и услуги в сфере IT.

Новым вызовом для Портала поставщиков стало давление внешних санкций и уход из России ряда международных компаний. В связи с эти появилась острая необходимость в поиске альтернативных поставщиков товаров и выстраивании новых логистических цепочек. Правительством Москвы было принято решение о создании удобного цифрового инструмента для быстрого поиска контрагентов для замещения иностранных товаров, развития производства и поиска новых партнеров. Таким инструментом и является Площадка товарной кооперации регионов, представленная в рамках ПМЭФ.

В этом году также запланировано дальнейшее расширение функционала Портала, в том числе в части роботизации участия в котировочных сессиях, их проведения в совместном формате по потребностям нескольких заказчиков. Также рассматривается возможность увеличения предельных сумм сделок, совершаемых на Портале как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ.

Город продолжит дорабатывать функционал «Портала поставщиков», внедрять новые опции, развивать его технические возможности, чтобы работа на нем была удобной и прозрачной. Это не только привлечет новых пользователей, но и позитивно скажется на росте конкуренции в регионе.

ДОСЬЕ

Иван Александрович Щербаков родился 26 апреля в 1981 году в городе Казани. В 2004 году окончил с отличием Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В 2017 году получил благодарность мэра Москвы. С 21 января 2020 года назначен на должность руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике.