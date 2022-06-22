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Работа до седьмого штрафа: руководители компаний вводят все больше необычных правил

Вероника Ушакова
Общество
Работа до седьмого штрафа: руководители компаний вводят все больше необычных правил
Фото: Pixabay

Одна из крупных сетей алкомаркетов установила новые правила для своих работников — больше двух не собираться, в коридорах не общаться, ну и, главное, потеть тоже нельзя. «Вечерняя Москва» выяснила, какими еще методами руководители различных организаций поддерживают дисциплину.

Вспотел — плати

Целый ряд правил для сотрудников недавно ввели в одной из крупных сетей алкомаркетов. Работникам запретили общаться в туалетах и гулять компаниями по коридорам. Женщинам нельзя носить обувь с металлическими набойками и короткие юбки; мужчинам — облегающую и прозрачную одежду. Ходить без нижнего белья теперь тоже запрещено. Обязательно использовать дезодорант. За нарушение новых правил введены штрафы. Скажем, если нет бейджа — 1000 рублей.

Разбитая тарелка — не на счастье

Большие штрафы есть и в сфере общепита.

— За опоздание на 5 – 10 минут мы писали объяснительные и платили штраф от 500 до 1000 рублей, — вспоминает бывший сотрудник московского ресторана Сергей Арахов. — За несоблюдение субординации — 1000 рублей.

— У кого-то посуда бьется «на счастье». У нас — на штраф в 500 рублей, — говорит Олег. — Приходить нужно было за 15 минут до открытия. А за опоздание даже на пару минут из премии вычитали 1000 рублей.

Это закон

Дополнительные правила для сотрудников зачастую носят рекомендательный характер, сообщила «МВ» эксперт рынка труда Ольга Ерошенкова. А запретить что-то работодатель просто не имеет права. Это выше его полномочий.

— Рекомендация выглядит так: в документе есть фразы «рекомендовано», «корпоративным стилем является отсутствие...», «желательно». Все глаголы должны быть синонимом слова «рекомендуется». Тогда это не нарушает трудовое законодательство, — объясняет Ерошенкова. — И за нарушения рекомендаций дисциплинарных мер быть не может. Вычитание денег за разбитые тарелки считается ущербом, нанесенным работодателю. И это законно. Если доказать, что сотрудник виновен. Потребовать замещение ущерба работодатель имеет право

и за порчу офисной мебели. Штрафов в трудовом законодательстве нет. У людей есть оклад и премия. А чтобы ее получить, нужно работать хорошо. Работодатель может решить уменьшить ее на тысячу рублей за одно опоздание, и это его право.

При трудоустройстве эксперт советует обращать внимание, какая сумма прописана в окладе, который вы точно получите. А какая — в счет премии. И узнать, за что именно ее платят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Китаев-Смык, психолог, эксперт по профессиональному стрессу:

— Дисциплина должна оставаться дисциплиной. И если ее нарушение вынуждает работодателя лишать сотрудников премии, значит, так должно быть. Да, работник может стрессовать от того, что с ним так поступают. Но рано или поздно он поймет, что это дисциплина. А нет — найдет место, где можно ничего не делать, опаздывать. Но это порочный путь, который приведет к деградации.

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