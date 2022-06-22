Территории развития. Метро дойдет до Троицка

Жительница ТиНАО Салиха Хаджамкулова едет домой через станцию «Румянцево» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние годы в Новой Москве появились восемь станций метро, десятки километров дорог, реконструированы и основные магистрали округов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с момента присоединения новых территорий в округах появилось более 300 километров новых дорог. Эта сфера остается одной из важнейших для правительства столицы.

Реконструированы две основные магистрали ТиНАО — Киевское и Калужское шоссе. В прошлом году завершились реконструкция Можайского шоссе и строительство путепровода через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД вблизи платформы Жаворонки. Построен участок от улицы Авиаторов до Родниковой в районе станции метро «Саларьево».

В планах до 2024 года — строительство и реконструкция еще 21 километра дорог. Так, уже этой осенью планируется приступить к работам по путепроводу на боковом проезде Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе ТЦ «МЕГА Теплый Стан», который обеспечит комфортный подъезд транспорта к торговому центру и позволит разгрузить развязку МКАД с Профсоюзной, а также примыкающий к ней участок Калужского шоссе.

— В начале следующего года начнется строительство еще двух путепроводов на дублере Калужского шоссе в районе ТЦ «МЕГА Теплый Стан», который обеспечит комфортный подъезд транспорта с дублера Калужского шоссе на территорию «Меги», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Ждет реконструкция и Киевское шоссе на участке от 51-го до 53-го километра. Здесь сделают по три полосы движения в каждом направлении, построят боковой проезд протяженностью 620 метров, обустроят разворотный съезд. Для общественного транспорта сделают заездные карманы, а для пассажиров — павильоны ожидания на остановках. Идет возведение транспортной развязки в районе строящейся станции метро «Мамыри». Завершение работ предусмотрено в 2024 году. Развязка снизит транспортную нагрузку шоссе за счет перераспределения транспортных потоков из Москвы в область, улучшит транспортное обслуживание поселков Газопровод, Коммунарка, деревни Мамыри, а также садовых некоммерческих товариществ в Сосенском, улучшит транспортную доступность торгового кластера «Фуд Сити».

До присоединения к Москве на новых территориях не было метро. Строительство подземки стало острой необходимостью для развития ТиНАО. Сегодня в Новой Москве работают восемь новых станций: в 2016 году были введены «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии, в 2018-м — «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской, в 2019-м — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической. В перспективе на ближайшие три года — открытие шести новых станций, и до 2027 года планируется ввести еще шесть. В следующем году завершатся основные работы от «Рассказовки» до «Внукова». Новым участком ветки будут ежедневно пользоваться порядка 50 тысяч пассажиров. Его ввод улучшит транспортную доступность ТиНАО, а аэропорт Внуково станет первым в России с собственной станцией подземки. Строительство этого участка — сложная задача: проходка идет на территории Новомосковского и Западного округов под Боровским шоссе и Центральной улицей поселка Внуково, а завершится в районе Вокзальной площади перед аэропортом.

— Помимо тоннелей, перегон «Пыхтино» — «Внуково» включает уникальный дугообразный метромост длиной 460 метров, который станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку,— отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На Сокольнической линии строится станция «Новомосковская». Она улучшит транспортное обслуживание жителей одноименного округа и района Южное Бутово. Станцией смогут пользоваться и жители новых кварталов Коммунарки. Кстати, «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией в столичном метро. Для этого здесь установят больше вентиляционного оборудования и увеличат подачу теплого воздуха. Минимизировать теплоотдачу поможет дополнительное утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах.

До самого сердца Новой Москвы от станции «ЗИЛ» дойдет и строящаяся Троицкая (Коммунарская) линия. Через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа она соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. В зоне притяжения новых станций проживают порядка 1 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

КСТАТИ

Высота потолков на станциях «Филатов Луг» и «Прокшино» достигает почти 10 метров, тогда как в среднем высота потолка станции мелкого заложения составляет не более 5 метров. Две новые станции похожи на вокзалы XIX века. Авторы проектов вдохновились вокзалом Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванским вокзалом в Нью-Йорке и Киевским — в Москве. Эти здания запоминаются высокими сводчатыми потолками и большими окнами. Например, на Киевском вокзале воздушными прозрачными арками украшен перрон.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2012 по 2021 год столичным Департаментом строительства в ТиНАО и на прилегающих территориях было построено 183,3 километра дорог, в том числе 53 искусственных сооружения и 33 пешеходных перехода. Общая протяженность дорог в новых округах и на прилегающих территориях в период с 2012 по 2024 год составит 206,3 километра. Всего в 2022–2024 годах в ТиНАО будет построен и реконструирован 21 километр дорог, в том числе 8 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов.